朱智賢晒「低胸婚紗照」流露恨嫁心情？ 迫爆上圍任睇超吸睛 網民洗版狂賀

朱智賢（Ashley）自2023年離巢TVB後，專注經營個人社交平台，不時向粉絲大派福利。近日她分享了一輯極具話題性的海灘唯美寫真。相中，朱智賢身穿一襲設計極度神似婚紗的白色透視薄紗長裙，在海風吹拂下，若隱若現的布料完美勾勒出她豐滿誘人的火辣身材，性感之餘又帶點待嫁新娘的浪漫氣息。這輯疑似「婚紗照」一出，隨即引爆網絡熱話，大批網民紛紛湧入留言區洗版式「恭喜」，猜測她是否已經有新戀情甚至好事近。照片中她流露出的幸福笑容，似乎難掩內心的「恨嫁」心情。

朱智賢錯過好男友謝東閔

提到朱智賢的感情生活，自然離不開她與前度男友謝東閔長達八年的愛情長跑。兩人曾愛得高調且甜蜜，更一度發展至同居關係。然而兩人卻在2024年底，於社交平台共同發表聲明宣布和平分手。當時謝東閔深情寫下：「謝謝大家一直以來對我們的愛護與關心，我們有共識地決定以後，會以不同身分繼續支持及守護對方。」這段跨越無數難關的戀情最終未能修成正果，令不少網民大感惋惜。

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朱智賢出軌後陷事業低谷

回顧兩人的八年情，最轟動的莫過於2020年的「偷食蛋糕」風波。當年朱智賢被媒體拍到與當時已有家室的香港先生冠軍黎振燁於山頂僻靜處幽會，事件曝光後震驚整個娛樂圈，朱智賢的形象瞬間跌落谷底，事業與人生均面臨前所未有的危機。但在她人生最黑暗、飽受千夫所指的時刻，身為男友的謝東閔卻選擇了最大的包容與原諒。他不僅牽著朱智賢的手共同出席記者會面對傳媒的閃光燈，更一力承擔，將部分責任攬上身：「我會陪你走過呢一關！可能係一時間有啲迷失，我自己都有少少責任，可能我成日掛住工作，疏忽咗佢。」此舉令謝東閔獲封「絕世好男人」的稱號。

朱智賢離巢轉型當KOL

去年當朱智賢的愛犬不幸離世，陷入悲痛之時，謝東閔亦毫不避嫌地親身出席喪禮，給予她最溫暖的慰問與支持。從昔日的事業低谷，到如今勇敢為自己辯護並成功轉型KOL，朱智賢展現了強大的心理質素，這次海灘的「婚紗照」，無論是純粹的寫真分享，還是真情流露的「恨嫁」心聲，都證明了她已經徹底告別過去負面新聞的陰霾。

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