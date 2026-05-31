朱智賢「引狂蜂浪蝶返屋企」？家居繼木蝨侵襲再成昆蟲「樂園」

朱智賢（Ashley）自2024年離巢TVB後，成功轉型為KOL，經常在社交平台分享生活點滴，與粉絲互動。但早前朱智賢分享一條有關情侶同居前後大不同的搞笑短片，意外遭網民狙擊，直指朱智賢不懂珍惜舊愛謝東閔，而近日朱智賢的生活被「不速之客」入侵，令其生活變得精彩。

朱智賢露台太陽傘遭殃

朱智賢繼2022年慘受木蝨困擾後，近日又再遇上「狂蜂」入侵，朱智賢日前在IG的限時動態上載影片，直擊家中出現蜂巢的情況。從影片可見，一個約大過拳頭、紋路清晰的蜂巢，正掛在其露台的太陽傘內，更有蜜蜂在蜂巢周圍飛舞。

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朱智賢當時感到極度無奈，在片中嘆氣：「要搵人整囉。」又留言：「我屋企風水好呀，連蜜蜂都過嚟住」，表示要搵專人處理。昨日（30日）朱智賢終於行動，見到她再在IG限時動態出PO，分享與媽媽的有趣對話：「阿媽問：做乜引啲狂蜂浪蝶返嚟」。經過近一星期的困擾，朱智賢最終成功「剷除黑頭蜂」，並上載拆下蜂巢的照片，正式解決「蜂巢危機」。

朱智賢曾獲建議搬家

朱智賢屋企招蜂引蝶而非首次，家中就曾出現的昆蟲問題，一度被建議早日搬走。朱智賢早在2022年飽受木蝨折磨，當時晒出照片，見到她的一雙美腿被木蝨咬得慘不忍睹，出現一撻撻又紅又腫的痕跡，狀甚嚇人。今次再度成為「昆蟲樂園」，令不少網民笑言期待下一次出現的「訪客」。

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