前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣

現年39歲的前TVB女星朱智賢（Ashley），近年事業與愛情屢受打擊，自從被爆出「偷食」人夫黎振燁的「蛋糕事件」後，事業一落千丈，黯然離開效力多年的TVB。去年底，她更宣布與拍拖8年的男友謝東閔分手，雙重打擊下重新出發。朱智賢近日到了外地旅遊、盡情享受人生，並在社交媒體上分享了一系列性感照片，狀態大勇，引起網民熱議。

朱智賢「低胸低到落肚臍」

從朱智賢上載的影片和照片中可見，她身處充滿綠色植物和梯田景觀的森林旅館，少女心大爆發，在各個景點瘋狂打卡。她化上精緻的妝容，顯得顏值在線，而她一身桃紅色超低胸吊帶長裙的「戰衣」更是輕易成為全場焦點。該長裙的設計極為大膽，深V領口「低胸低到落肚臍」，完美展現出她豐滿的上圍，極之吸睛；裙擺的高衩設計，則讓她的一雙白滑長腿表露無遺。

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朱智賢游走走光邊緣

在其中一張照片中，朱智賢坐於一個巨型鳥巢裝置中，一邊甜笑望向遠方，一邊抬起大腿，裙衩高開至近大腿根部，令她游走於走光邊緣，畫面充滿誘惑，性感指數爆燈。此外，她還在吊橋上奔跑、在高空鞦韆上展臂飛翔，裙擺隨風飄逸，配上壯麗的田園景色，畫面唯美，可見她心情極佳，完全沉醉於旅程之中。

朱智賢曾陷偷食風波

朱智賢曾因與人夫黎振燁在車廂密會食蛋糕，事件震驚全港，導致她被TVB雪藏，事業大受影響。雖然有男友謝東閔陪伴度過難關，但兩人最終亦在24年底宣布結束8年情。回復單身後的朱智賢，除了為HOY TV擔任主持外，亦努力發展KOL事業。早前她出席活動時，被問及舊愛黎振燁已轉行做保安，她則冷淡回應：「冇留意報道，唔知呢件事，同佢冇聯絡」。

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