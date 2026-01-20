Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

39歲前TVB女星白色比堅尼晒「優質股」 玲瓏曲線一覽無遺性感程度爆燈

影視圈
更新時間：11:00 2026-01-20 HKT
發佈時間：11:00 2026-01-20 HKT

現年39歲的前TVB女星朱智賢自離開電視台後，生活過得越來越寫意，心態也似乎迎來了「大解放」。近日，她在IG分享多張在高級度假村拍攝的性感泳裝照片，分享外遊歎世界時光，網民紛紛聚焦到她的好身材上！

朱智賢晒玲瓏有致好身材

照片中，朱智賢身穿一套純白色比堅尼，在無邊際泳池中盡情享受陽光與碧海藍天。其中一張照片，她從水中回眸一笑，散發出自信迷人的魅力；另一張則是她背對鏡頭，張開雙臂擁抱大海，展現出優美的背部線條和玲瓏有致的身材，畫面充滿了自由自在的氛圍，亦凸顯她保養得宜的健美體態。

相關閱讀：朱智賢「賤男情夫」黎振燁苦等6年終有劇拍  曾做保安再追演藝夢  剖析跟太太關係：佢好支持我

朱智賢肥咗照食唔戒口

從朱智賢的帖文內容可知，她在度假村享受一個「2日1夜perfect vacation」。她對度假村的無邊際泳池景色讚不絕口，形容其為「真係一絕」。她亦坦率地寫道：「PS: 我知而家嘅我係真係肥咗嘅，不過我都係堅持唔會戒口」，大方承認自己體重增加，但依然選擇享受美食，不會因此節食。這種坦然面對身材變化的態度，與其中一張她拿著漢堡準備大快朵頤的照片互相呼應。照片中她盤腿坐在躺椅上，面前擺著漢堡、薯條等美食，臉上掛著滿足的笑容，完美演繹了她「享受當下，美食至上」的生活哲學，與許多時刻需要維持纖瘦身材的女星形成鮮明對比。

相關閱讀：朱智賢陷偷食風波事業一落千丈 受一病症困擾失重要資產 瘋狂減肥不幸走光

