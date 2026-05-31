戴夢夢湊B意外曝光豪宅巨廳大得誇張 落地玻璃盡覽無敵海景 閃嫁金融才俊當少奶奶

41歲的戴夢夢自從升級做媽媽後，不時在社交平台分享湊B日常，日前她晒出愛女的生活照，意外令一家三口居住的臨海豪宅內部全貌曝光，盡顯氣派！從照片可見，大宅的裝潢設計，主要以純白色及淺木色為主調，風格簡約溫馨。最吸睛的莫過於客廳擁有一列寬闊的落地大玻璃窗，採光度極佳，更可飽覽一望無際的無敵海景，景觀開揚令人心曠神怡。豪宅實用面積極大、空間感十足，即使客廳擺放了體積龐大的BB床、大型BB餐椅，以及各式各樣的嬰兒日用品和玩具後，活動空間依然綽綽有餘，完全沒有侷促感。

戴夢夢分享湊女日常曝光豪宅

戴夢夢近日興奮地向粉絲報喜，透露寶貝女兒Brianna已經半歲大，從純飲奶過渡到進食固體食物。相中眼仔睩睩、面珠充滿肉地的Brianna乖乖坐在BB櫈上，準備品嚐人生第一口糊仔。戴夢夢感性地寫道：「時間真係過得好快，由妳淨係飲奶，到而家開始已經可以坐喺張凳度食固體食物，心裏面有一種無比的感動。」她更甜蜜放閃，大讚老公Kyle同樣是個好爸爸兼入廚好手，笑言女兒遲些可以吃粥和麵時，就有爸爸煮的好味食物等着她，字裏行間洋溢着新手媽媽的幸福喜悅。

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戴夢夢閃嫁金融才俊當少奶奶

戴夢夢如今在豪宅內，專心相夫教女，畫面溫馨，不禁令人回想起她過去崎嶇的感情路。當年她與太極樂隊鼓手朱翰博（Ricky）相戀，兩人經歷多次離離合合，最終戀情還是無疾而終。幸好戴夢夢終於迎來了真命天子，她後來與圈外金融才俊Kyle認識，兩人一拍即合，戴夢夢更突然宣布閃婚。婚後Kyle對夢夢寵愛有加，兩人有影皆雙，她亦漸漸淡出幕前，將生活重心完全轉移至家庭，專心做好賢妻良母的角色。

戴夢夢人工受孕捱300針終誕女

婚後戴夢夢一直渴望擁有屬於夫妻的愛情結晶，為了成功懷孕，她不惜踏上艱辛的人工受孕之路。她曾坦言在求子過程中吃盡苦頭，前後捱了足足300多針，她終於在41歲之齡成功圓夢，誕下小公主Brianna。如今看著愛女在寬敞的海景豪宅中健康快樂地成長，一家三口樂也融融，成為了人生大贏家。

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