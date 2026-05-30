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麥明詩1歲仔搭飛機狂刨安全指引 酒店遇音樂演奏即做一件事 遺傳父母學霸基因

影視圈
更新時間：16:30 2026-05-30 HKT
發佈時間：16:30 2026-05-30 HKT

「十優港姐」麥明詩（Louisa）自2024年與機師老公盛勁為（Keith）結婚，並於去年三月迎來愛情結晶品後，一家三口的生活便成為大眾關注的焦點。麥明詩不時在社交平台上分享育兒日常，近日麥明詩三代同堂，母子連同麥明詩媽媽，齊齊飛往台北旅行。從她發布的照片和影片可見，這次家庭旅行不僅充滿了歡樂，而且還發掘出囝囝擁有音樂天分的一面，網民紛紛驚訝父母的基因強大。

麥明詩囝囝「研究」安全說明書

近日麥明詩帶兒子遊台，並在社交平台寫道：「今次來帶著寶寶，體驗到台北的family friendly！」字裏行間透露出親子旅行的喜悅。在其中一張引發熱議的照片中，剛滿一歲的兒子竟安坐在飛機座位上，津津有味地「研究」起飛機安全指引卡。他的小手點著卡上的圖示，小小年紀已對飛行相關知識甚感興趣，完全得到了飛機師爸爸盛勁為及學霸媽媽麥明詩的真傳。

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麥明詩兒子隨音樂跳舞盡顯天分

除了擁有「學霸」潛質，麥明詩的兒子似乎也繼承了藝術細胞，展現出非凡的音樂天分。在麥明詩分享的一段影片中，一家人身處格調高雅的酒店大堂，現場有小提琴及鋼琴的合奏表演。當悠揚的樂韻響起，麥明詩囝囝立即被音樂深深吸引，他好奇地走向小提琴手，並隨著音樂的節奏，開始輕輕地搖擺身體、擺動小手，甚至走向該名小提琴手。他那天真爛漫的舞蹈，配上對音樂的投入神情，逗得在旁的媽媽發出會心微笑，看來麥明詩囝囝未來在藝術領域的發展，同樣未可限量。

麥明詩媽媽與外孫互動激發潛能

在另一段影片所見，麥明詩一家人前往台北市立美術館參觀，讓小朋友從小接受藝術薰陶。期間，外婆與外孫的溫馨互動更成為一大亮點，只見外婆帶著可愛的孫仔，在偌大的藝術館內觀賞展品，兩婆孫不時停下腳步，婆婆又細心教導孫仔將紙碎放入樹根型藝術品內，而小朋友亦十分聽話，兩婆孫互動的畫面，充滿治癒感覺，麥媽媽曾經培養出十優的女兒麥明詩，現時更透過遊戲激發外孫潛能，隨時再培養出外孫仔成為學霸。

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