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麥明詩曝光一歲子「揸飛機」英姿 罕晒囝囝超萌側臉 「特訓」學爸爸盛勁為做機師？

影視圈
更新時間：19:00 2026-05-07 HKT
發佈時間：19:00 2026-05-07 HKT

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與機師老公盛勁為（Keith）於2024年結婚，同年宣布造人成功，並於去年3月順利誕下兒子。當時麥明詩更於社交平台大晒一家人的溫馨合照，幸福滿瀉。轉眼間，兩人的愛情結晶品已經一歲多，在父母的悉心照顧下健康快樂地成長，一家人的生活日常亦成為網民關注的焦點。

麥明詩兒子遺傳父母高智商基因

完美遺傳了媽媽麥明詩與爸爸盛勁為高智商優良基因的囝囝，在成長路上的表現相當醒目出眾。昨日（7日）麥明詩透過社交平台上載了一段囝囝在家中玩樂的短片，與粉絲分享育兒點滴。片中所見，囝囝正專心致志地玩著一個模擬駕駛飛機的玩具，整個過程十分投入且有模有樣，展現出超越同齡小孩的專注力。

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麥明詩特訓兒子做機師？

看到囝囝對飛機情有獨鍾，麥明詩亦忍不住幽默地留言表示：「18歲時已經有17年（模擬）飛行經驗。」看來夫妻倆從小就為囝囝進行特訓，未知是否有意栽培他繼承爸爸盛勁為的專業衣缽，期望他長大後也能當上一名有型的飛機師。此外，在這段短片中，麥明詩更罕有地露出了囝囝可愛的側臉，其萌爆的模樣瞬間融化大批網民的心，對這位「未來機師」的成長充滿期待。

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麥明詩叔仔盛龍亨榮升總理猛料過哥哥？

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