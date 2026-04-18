麥明詩叔仔盛龍亨榮升博愛總理猛料過哥哥 金融才俊屢獲業界大獎 財力驚人豪擲7位數買遊艇

「十優港姐」麥明詩生於一個被譽為「學霸世家」，爸爸麥卓生（麥Sir）畢業於香港大學化學系，曾是聖公會林護紀念中學副校長，退休後從事化學補習工作，媽媽麥何小娟是社會福利署中央輔導醫療科職業治療師，亦是一名資優教育專家，哥哥麥明山是著名整形外科醫生。老公盛勁為（Keith）的家庭同樣非凡。

麥明詩「叔仔」盛龍亨相當猛料

雖然盛勁為曾自言輸在起跑線，他本是土生土長「屋邨仔」，家有兩個家姐、一個弟弟，自幼在屯門田景邨長大，小時候瞓碌架床連溫書位置都冇，他自覺不會有資源送他去外國，所以努力讀書考入本地大學，最後成功考入國泰成為機師。想不到盛勁為弟弟盛龍亨（Lincoln）相當猛料，早前豪擲 7 位數字購入私人遊艇，最近更升呢做博愛總理。

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麥明詩「叔仔」盛龍亨做博愛總理

熱愛水上活動的麥明詩早前在IG限時動態分享出海片段，原來這架遊艇是「叔仔」盛龍亨豪擲 7 位數字購入，最近更升呢做博愛總理。日前盛勁為貼上與細佬在《博愛醫院丙午年董事局就職晚宴》的相片並說：「盛總理熱心公益，值得紀念一下，#博愛 #細佬。」盛龍亨留言回覆：「多謝支持，我繼續服務社會。」盛勁為和盛龍亨兩兄弟的外型都極具競爭力，同樣擁有180CM身高及陽光笑容，盛龍亨稱曾想跟隨哥哥的步伐，可惜跟不到，但本身是金融才俊的盛龍亨在金融保險界表現極其出色，年紀輕輕已多次獲得業界大獎，財力絕對不亞於哥哥，而且出手闊綽，試過豪擲７位數購入遊艇作為「社交會所」。盛龍亨經常邀請圈內外好友上船開會或聚會，與「阿嫂」麥明詩關係亦非常融洽，盛勁為曾透露弟弟與兩位姐姐在疫情期間給予他極大支持。

麥明詩盛勁為兒子遺傳父母資優基因

麥明詩和盛勁為育有一子，夫婦二人不時大晒一家三口的家庭照，上月是兒子一歲生日，麥明詩曾在IG公開兒子這一年間的成長影片與及分娩片段：「愛你的一年，生日快樂我的寶貝男孩。」麥明詩和盛勁為的兒子頭髮烏黑濃密，身形肥嘟嘟，手仔腳仔都充滿肉感，顯得相當精靈可愛。兒子未滿1歲已經對電視播放的賽馬節目，興趣滿滿，囝囝更用兒童畫板畫出馬匹，甚有繪畫天份，遺傳了父母資優的基因。自理能力亦相當驚人，懂得自己拿起奶嘴放入口，連婆婆麥何小娟亦曾表示，看到女兒和女婿讓9個月大的寶寶開始「自主進食」，內心感到非常欣慰。她憶述當年也是這樣培養自己的子女，如今看到下一代延續這個理念，作為一位職業治療師兼教育工作者，內心很是感動。

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