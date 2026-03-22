麥明詩兒子一歲生日近照曝光 身形肥嘟嘟手腳肉感十足 學識站立似小紳士

「十優港姐」麥明詩（Louisa）自去年榮升人母後，一直對兒子高度保護，鮮少分享兒子照片，擔心其樣貌曝光。不過，榮升婆婆的麥媽媽麥何小娟，就難掩抱孫喜悅，不時在IG分享孫仔的成長點滴，更新頻率比做明星的女兒還要高，讓一眾網民可以一窺麥明詩B仔的可愛模樣。

麥明詩囝囝身形肥嘟嘟

日前，麥何小娟再次於IG發文，慶祝孫仔一歲生日，並上傳了多張溫馨的嫲孫合照，讓麥明詩愛兒的近照再度曝光。從照片中可見，麥明詩剛滿一歲的囝囝已經長大不少，遺傳了父母的優良基因，頭髮烏黑濃密，身形肥嘟嘟，手仔腳仔都充滿肉感，顯得相當精靈可愛。其中一張照片中，小壽星身穿深藍色Polo衫，扶着桌子站立，充滿好奇地伸出小手，想要觸碰面前巨大的壽桃，場面溫馨又逗趣。其他照片也記錄了他努力學習爬行、以及專心玩益智玩具的瞬間，看起來活力十足，是個健康快樂的寶寶。

相關閱讀：麥明詩資優囝囝未滿1歲睇賽馬節目 畫馬展現驚人藝術天份 三代同堂畫面幸福溫馨

麥明詩囝囝獲婆婆疼愛

作為兒童發展顧問的麥何小娟，在帖文中感性地寫下給孫仔的生日祝福：「看着你從一個初生的小小生命，小小身軀，慢慢長成今天這個充滿動力、好奇與笑容的一歲孩子，心裏滿是感恩。」她為孫仔在過去一年學會伸手、翻身、爬行、站立等每一個生命的奇蹟而欣喜，更期望他能成為一個心中有愛、眼中有光、願意為世界帶來溫暖的人。

這位「最強婆婆」更對孫仔提出四個人生期許：「保持好奇」、「保持善良」、「保持勇氣」和「保持愛」，字裡行間充滿了對孫兒無限的愛與期望。雖然麥明詩與老公盛勁為對兒子的私隱極為保護，但透過婆婆的分享，外界也能感受到他們一家人的幸福和喜悅。

相關閱讀：麥明詩驚喜重返TVB開工 打扮端莊現身幼稚園 轉型後於教育界大展拳腳曾解決殺校危機

《#後生仔》團拜曝光麥明詩豪宅內部？