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麥明詩驚喜重返TVB開工 打扮端莊現身幼稚園 轉型後於教育界大展拳腳曾解決殺校危機

影視圈
更新時間：15:00 2026-03-19 HKT
發佈時間：15:00 2026-03-19 HKT

34歲的「十優港姐」麥明詩（Louisa）自2019年逐漸淡出娛樂圈，轉行做商業顧問，又獲委任為教育集團的非執行董事，曾為一所面臨殺校危機的國際幼兒園暨幼稚園，出任校董會成員，協助拯救避過殺校。近日網上流出麥明詩現身幼稚園的照片，有指是相隔六年來再度為TVB拍攝節目。

麥明詩斯文亮相

從一個FB專頁，見到有「校長」分享麥明詩與教育界名人林溥來（Patrick Sir）的合照，並透露：「我們柴灣分校再次成為TVB的拍攝場地。」照片中，麥明詩穿上白色恤衫款長裙，放下一把長黑髮，打扮端莊現身幼稚園。

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麥明詩「學霸」形象深入民心，近年又在教育界大展拳腳，而Patrick Sir具備豐富的教育背景，二人合作拍攝與幼兒發展息息相關的節目，可謂駕輕就熟。今次亦是麥明詩自2020年播出劇集《殺手》後，相隔六年重返TVB工作。

麥明詩1歲仔已返學前班

麥明詩2015年當選香港小姐冠軍後，曾在娛樂圈發展，之後投身多個行業嘗試轉型。麥明詩2024年與前電視主持兼機師盛勁為結婚，去年3月誕下兒子，麥明詩自囝囝出世後，注重兒子的心智發展，已開始返學前班，曾曝光藝術天份。

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