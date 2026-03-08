麥明詩資優囝囝未滿1歲睇賽馬節目 畫馬展現驚人藝術天份 三代同堂畫面幸福溫馨

現年34歲的「十優港姐」麥明詩，跟機師盛勁為結婚後，去年誕下一子，轉眼間囝囝已經差不多1歲，一家三口幸福美滿。近日麥明詩在ig分享2月的生活點滴，除了幫丈夫慶生，主要生活圍繞住囝囝，而小朋友更未滿1歲已經對電視播放的賽馬節目，興趣滿滿，囝囝更用兒童畫板畫出馬匹，甚有繪畫天份，遺傳了父母資優的基因。

麥明詩分享2月生活點滴

麥明詩淡出幕前後，轉戰教育界，出任上市公司傳承教育集團董事，而她最著重的無疑是1歲囝囝的心智發展。近日麥明詩分享自己一家在2月份的溫馨生活，她以英語表示「2月雖然短暫，但幸福甜蜜！祝@keithshing_ （盛勁為）生日快樂 ！農曆新年有親友陪伴，再加上跟小朋友相處的溫馨時光（February - short but sweet. Birthday love for @keithshing_ , CNY with family and friends, and lots of time with the little one）」。麥明詩更分享了坐在丈夫大腿上，準備吃生日蛋糕的照片，甚為浪漫甜蜜。

麥明詩帶囝囝跟公公婆婆拜年

二月正值農曆新年，麥明詩與家人共度新春佳節，麥明詩帶同囝囝，跟公公婆婆拜年，三代同堂相當開心。而麥明詩囝囝今年可謂大豐收，片中更見到小朋友身邊有一大堆利是，畫面充滿治癒感。

麥明詩資優囝囝驚人藝術天份

麥明詩囝囝明顯是家中的主旋律，她在ig分享了父子相處的時光，包括一起睇電視播放賽馬，帶囝囝去學前班，到公園草地「放電」。在家中，麥明詩又會讓囝囝用玩具畫板繪畫，更成功畫出馬匹，展現出驚人藝術天份，只是片中一直未能見到囝囝的正面，至於將來會否子承母業，加入娛樂圈，又或者在其他領域發展，至今仍是未知數，但網民紛紛表示麥明詩囝囝，早已是人生勝利組。

