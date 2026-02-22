Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥明詩海景豪宅招待《後生仔》好友團拜 B仔愛望鏡頭似足阿媽 馮盈盈同場破不和傳聞

影視圈
更新時間：17:00 2026-02-22 HKT
發佈時間：17:00 2026-02-22 HKT

農曆新年是親友相聚拜年的好時機，因合作主持節目《#後生仔傾吓偈》而結為好友的陸浩明（6號）、麥明詩及馮盈盈日前再度聚首。昨晚（21日）陸浩明在IG分享到麥明詩家中拜年的照片，令麥明詩的近千呎海景豪宅曝光，而昔日曾跟麥明詩傳不和的馮盈盈也在場，好友齊聚一堂，場面溫馨。

麥明詩豪宅曝光飽覽海景

從陸浩明和麥明詩分享的照片可見，麥明詩的家以溫暖的木質及白色為主調，風格簡約而有格調。客廳擺放了曲尺型大梳化，背後是一大片玻璃窗，窗外景色開揚。其實麥明詩的機師老公盛勁為之前也曾因為招聘家傭而在網上發帖，意外曝光了更多愛巢細節。單位客飯廳分明，空間感十足，放下電視櫃和梳化後仍有不少活動空間。此外，單位還設有獨立工人房、可望到海景的書房及衣帽間。

當時有眼利的網民根據單位開則、外部景觀及大堂的雲石裝修推斷，麥明詩的愛巢極有可能是大角咀的「維港灣」前排高層單位。該屋苑鄰近港鐵奧運站，交通便利，方便在機場工作的盛勁為上班。

相關閱讀：情人節星級家庭地位大洗牌 麥明詩、蕭正楠、沈卓盈被仔女搶風頭 關禮傑重現冧妻秘技

《#後生仔》團拜曝光麥明詩豪宅內部？

麥明詩兒子精靈可愛

照片中，麥明詩的兒子亦有上鏡。雖然大部分是背面或側面照，但可見BB穿著紅色毛衣，身形圓碌碌，頭髮濃密，十分可愛。陸浩明在帖文中大讚BB：「阿仔又大個咗，好得意好鍾意望鏡頭，似足媽咪！」

眾人圍爐歎鮑魚

眾人在麥明詩家中享用豐富的火鍋大餐，從分享的影片及照片可見，他們準備了多款湯底，食材亦相當豐富，除了有肥牛、豚肉、雞外，還有鮑魚、豆腐等，非常豐盛。 飯後他們更一同打麻雀耍樂，陸浩明笑言自己「十年冇打麻雀最後食舖清一色」，手氣極佳，更在文末催促麥明詩「快啲生多D」。

相關閱讀：馮盈盈與麥明詩友情生變？認關係變疏離：真係少約出嚟 早前被指趁好友生仔攝位搶job

麥明詩「準阿嫂」係前TVB小花？

馮盈盈同場破不和傳言

麥明詩與馮盈盈曾是《#後生仔傾吓偈》的靈魂人物，近年兩人甚少同框，加上馮盈盈被指轉型路線與麥明詩相似，引起爭Job疑雲而傳不和。馮盈盈曾否認不和，透露因為與麥明詩都各有各忙，尤其麥明詩要專注家庭，才會減少見面。

這次新年聚會，馮盈盈的出現無疑是最大的亮點，直接粉碎了昔日的不和傳聞。麥明詩也在IG感性發文，寫道：「由 #後生仔傾吓偈 到 #後生仔死老鬼 感恩咁多年之後，聚埋一齊講嘅嘢都一樣係on居」，足見三人友誼長存。陸浩明亦期待「今年搞個Re-U同班後生仔聚聚」，讓不少粉絲敲碗期待《後生仔》班底能再次合體。

相關閱讀：麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格

馮盈盈玲瓏浮凸身材挑戰極限冰水浴？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
3小時前
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
5小時前
定存攻略｜馬年搜羅6大定存優惠 留意部份推廣期至月底 3個月最高5.88厘
定存攻略｜馬年搜羅6大定存優惠 留意部份推廣期至月底 3個月最高5.88厘
投資理財
6小時前
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
時尚購物
2026-02-21 11:15 HKT
擒公屋走廊喉管玩單槓「上吊」 厚顏大媽無視街坊當面怒斥 3句惡言駁嘴辣㷫網民｜Juicy叮
00:38
擒公屋走廊喉管玩單槓「上吊」 厚顏大媽無視街坊當面怒斥 3句惡言駁嘴辣㷫網民｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
2026-02-20 15:47 HKT
宏福苑安置｜如「釘子戶」堅拒收購 黃偉綸：將面臨更多困難 「現實個單位都已經賣唔到」
01:54
宏福苑安置｜如「釘子戶」堅拒收購 黃偉綸：將面臨更多困難 「現實個單位都已經賣唔到」
社會
9小時前