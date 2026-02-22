麥明詩海景豪宅招待《後生仔》好友團拜 B仔愛望鏡頭似足阿媽 馮盈盈同場破不和傳聞

農曆新年是親友相聚拜年的好時機，因合作主持節目《#後生仔傾吓偈》而結為好友的陸浩明（6號）、麥明詩及馮盈盈日前再度聚首。昨晚（21日）陸浩明在IG分享到麥明詩家中拜年的照片，令麥明詩的近千呎海景豪宅曝光，而昔日曾跟麥明詩傳不和的馮盈盈也在場，好友齊聚一堂，場面溫馨。

麥明詩豪宅曝光飽覽海景

從陸浩明和麥明詩分享的照片可見，麥明詩的家以溫暖的木質及白色為主調，風格簡約而有格調。客廳擺放了曲尺型大梳化，背後是一大片玻璃窗，窗外景色開揚。其實麥明詩的機師老公盛勁為之前也曾因為招聘家傭而在網上發帖，意外曝光了更多愛巢細節。單位客飯廳分明，空間感十足，放下電視櫃和梳化後仍有不少活動空間。此外，單位還設有獨立工人房、可望到海景的書房及衣帽間。

當時有眼利的網民根據單位開則、外部景觀及大堂的雲石裝修推斷，麥明詩的愛巢極有可能是大角咀的「維港灣」前排高層單位。該屋苑鄰近港鐵奧運站，交通便利，方便在機場工作的盛勁為上班。

《#後生仔》團拜曝光麥明詩豪宅內部？

麥明詩兒子精靈可愛

照片中，麥明詩的兒子亦有上鏡。雖然大部分是背面或側面照，但可見BB穿著紅色毛衣，身形圓碌碌，頭髮濃密，十分可愛。陸浩明在帖文中大讚BB：「阿仔又大個咗，好得意好鍾意望鏡頭，似足媽咪！」

眾人圍爐歎鮑魚

眾人在麥明詩家中享用豐富的火鍋大餐，從分享的影片及照片可見，他們準備了多款湯底，食材亦相當豐富，除了有肥牛、豚肉、雞外，還有鮑魚、豆腐等，非常豐盛。 飯後他們更一同打麻雀耍樂，陸浩明笑言自己「十年冇打麻雀最後食舖清一色」，手氣極佳，更在文末催促麥明詩「快啲生多D」。

麥明詩「準阿嫂」係前TVB小花？

馮盈盈同場破不和傳言

麥明詩與馮盈盈曾是《#後生仔傾吓偈》的靈魂人物，近年兩人甚少同框，加上馮盈盈被指轉型路線與麥明詩相似，引起爭Job疑雲而傳不和。馮盈盈曾否認不和，透露因為與麥明詩都各有各忙，尤其麥明詩要專注家庭，才會減少見面。

這次新年聚會，馮盈盈的出現無疑是最大的亮點，直接粉碎了昔日的不和傳聞。麥明詩也在IG感性發文，寫道：「由 #後生仔傾吓偈 到 #後生仔死老鬼 感恩咁多年之後，聚埋一齊講嘅嘢都一樣係on居」，足見三人友誼長存。陸浩明亦期待「今年搞個Re-U同班後生仔聚聚」，讓不少粉絲敲碗期待《後生仔》班底能再次合體。

