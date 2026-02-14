情人節星級家庭地位大洗牌 麥明詩、蕭正楠、沈卓盈被仔女搶風頭 關禮傑重現冧妻秘技

情人節2026丨今日是一年一度的情人節，一如往年多位娛圈夫婦，早已急不及待在社交網公開放閃，連有社恐的影帝梁朝偉，亦因影后愛妻劉嘉玲分享甜蜜旅程，而曝光二人正在雪國享受二人世界。此外，去年情人節宣布做人夫的方力申，以及蕭正楠與黃翠如、張繼聰、陳柏宇、沈卓盈、麥明詩、楊紫瓊等也輪住出PO晒恩愛。

情人節丨楊紫瓊晒合照放閃

影星楊紫瓊剛於當地時間昨日（13日）在第76屆柏林影展開幕禮上，榮獲象徵終身成就獎的「榮譽金熊獎」，成為影展史上首位亞裔女性獲得此殊榮。63歲的楊紫瓊2023年與年長16載的法拉利前總裁尚陶德（Jean Todt）結婚，今日在IG分享夫妻合照，見到楊紫瓊甜笑從後攬住老公，見證細水長流的愛情。

方力申於去年情人節突然公開已與葉萱（Maple）結婚，同年12月女兒Isla出世，組成三口之家。方力申今日在IG晒出全家福及湊女相，度過首個一家三口的情人節。方力申留言：「前兩日都凌晨五點幾出去開工，忙足兩日都冇抱過Isla。」

情人節丨方力申結婚一周年

由於方力申今日又要工作至凌晨，因此提前爭取時間：「好彩我啲自拍技術都唔錯，影到張靚相。第一個有Isla嘅情人節。祝大家情人節快樂。P.s你睇吓Isla幾唔捨得我，捉得我幾實。（原來係我抱得佢唔好，佢冇安全感，驚跌喎）#情人節快樂 #itsawonderfonglife」，不過方力申一直沒有提太太，似乎成為爸爸後囡囡的地位已遠超太太。

蕭正楠與黃翠如今日分別在IG分享夫婦視角，公開另一半與兒子的合照。蕭正楠率先晒出黃翠如與囝囝的照片，見到黃翠如流露慈母微笑，又親親兒子，蕭正楠留言：「情人節，見到自己嘅情人，同佢嘅前世情人，過得咁甜蜜，除咗同佢哋講情人節快樂之外，就梗係同大家講多聲情人節快樂。」

情人節丨黃翠如惡搞蕭正楠

相反黃翠如眼中的蕭正楠，抱住兒子擺甫士時Chok爆，又用AI製作一條搞笑跳舞影片，將蕭正楠拉到變形似「橡筋人」，黃翠如留言：「重點說清，我的情人，和情人他的兒子，祝情人節快樂。#情人節識做 #叫個兄弟幫我整AI片要兩個仔一齊跳舞 #佢整條咁嘅片比（俾）我。情人，快樂」。

「沈大師」沈卓盈早前才一家三口去台灣旅行返港，今日與兩個「情人」行花墟，囝囝多度錫錫媽媽，可惜沈卓盈家族經營內衣生意的富貴老公Calvin被削出鏡，只見到不到半張臉，連沈卓盈手上的花束都比老公佔位置。沈卓盈留言：「媽媽的最強小情人，爸爸都要閃埋一邊，祝大家情人節快樂 #謝謝小寶貝 #阿媽冧咗」。

情人節丨關禮傑昔日冧妻秘技

此外，TVB的官方IG今日也公開「TVB大寶藏」，翻出2004年節目《娛樂大搜查》，主持章志文採訪關禮傑以「字花」炮製情人節驚喜冧妻。節目中，見到當年外表好年輕的關禮傑，與太太梁安娜結婚多年依然好恩愛，更在情人節前夕親自製造驚喜，在代表雙雙對對，一生一世的12支玫瑰花上印上「愛的宣言」，兼親手包紮花束，𠱁得太太大表滿意。不過關太就指兩個女兒關楓馨、關楓盈是二人的小情人，已相約一齊慶祝。