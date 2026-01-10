麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與機師老公盛勁為（Keith）去年迎來一子，榮升新手媽媽。麥明詩的媽媽、從事兒童發展及治療工作超過35年的教育專家麥何小娟，現時有孫萬事足，不時弄孫為樂。她昨日（9日）在IG分享了一段孫仔的生活影片，記錄了他成長的重要里程碑。

麥明詩9個月大B仔展現手眼協調

從影片中可見，麥明詩僅9個月大的兒子，頭髮濃密，精靈地坐在兒童餐椅上。媽媽向他遞出一個奶嘴，他隨即準確地伸出小手，自己拿起奶嘴並放入口中，整個過程非常熟練，手眼協調能力極佳。期間，身旁的大人不斷發出「Wow」、「好叻」等讚嘆聲，為他的進步感到驚喜和驕傲，場面溫馨。

麥明詩專家媽媽談自主進食五大好處

麥何小娟在帖文中表示，看到女兒和女婿讓9個月大的寶寶開始「自主進食」，內心感到非常欣慰。她憶述當年也是這樣培養自己的子女，如今看到下一代延續這個理念，作為一位職業治療師兼教育工作者，內心很是感動。

她有感而發，指出不少新手爸媽忽略了小朋友的自理能力，並從專家角度分享了「自主進食」的五大重要性：

建立自我效能感： 孩子能自己把食物送入口，會自然產生「我做得到」的信念。

培養獨立性格： 從小被允許嘗試、允許犯錯的孩子，更容易發展出獨立與自信。

促進感覺統合與手眼協調： 抓握、舀取、送入口中，都是大腦與身體協作的練習。

養成正向的進食態度： 孩子參與越多，越能享受吃飯這件事，而不是被動接受。

專注食飯： 也是日常生活中培養專注力的好時機，長遠能有助提升小朋友的專注力。

最後，麥何小娟讚揚女兒和女婿非常用心，並相信在充滿愛與信任的環境下，孫仔未來一定會健康快樂地成長。麥何小娟的分享不僅讓大眾看到麥明詩兒子的可愛模樣，也透過她的專家解說，為許多新手父母提供了寶貴的育兒知識。

