麥明詩為陪機師老公盛勁為開工帶B仔搭飛機 囝囝勁活躍恐變乘客噩夢 網民：換轉係我會好燥

「十優港姐」麥明詩（Louisa）榮升人母後，常在IG分享「湊仔日常」。近日，她分享了一段獨自帶兒子搭飛機的影片，本意是記錄母子溫馨的聖誕旅程，卻意外引發網民爭論嬰兒應否搭飛機。

麥明詩單獨帶囝囝搭飛機

麥明詩在帖文中透露，由於老公盛勁為聖誕節需要工作，為了不讓家人獨自過節，她決定自己一人帶寶寶上機，展開一場媽媽的首次單獨飛行。她坦言這趟兩小時的航程感覺像八小時一樣漫長，形容為一個挑戰，幸好最終順利完成。她特別感謝機組人員的頻繁關心，以及鄰座一位熱心乘客的幫忙。

麥明詩精力十足動作多

從影片中可見，麥明詩的囝囝身穿紅色毛衣，充滿節日氣氛，在飛機座位上十分活躍。他時而好奇地望向窗外，時而拍打及玩弄飛機上的餐桌板、雜誌及安全帶扣等，又對前方的螢幕充滿興趣，動作多多，精力十足。

網民爭論嬰兒應否搭飛機

但正因為這段影片，讓網民意見分為兩派。有網民認為，小朋友這樣活潑好動，擔心坐在他前方的乘客可能會不斷被撞到椅背，影響整個航程的舒適度，直言擔心整程飛機都會好辛苦：「換轉係我會好燥」、「坐你個仔前面就慘囉」、「BB咁細，係咪真係必須帶佢搭飛機」。更有網民質疑鄰座的乘客或是感到被騷擾，才出手照顧麥明詩的兒子。

不過，另一派網民則持相反意見，他們力撐麥明詩，指出影片中的寶寶雖然好動，但全程沒有尖叫或大聲哭鬧，表現已經比很多同齡的嬰兒要好。網民表示：「你囝囝已經算乖」、「如果個仔郁得太離譜，做阿媽嘅唔會唔理嘅」、「帶BB上機真係好大壓力」。不少同為父母的網民表示感同身受，理解帶小孩出門的辛酸，並大讚麥明詩的囝囝可愛，認為外界應對帶小孩的父母多一份體諒。