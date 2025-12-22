麥明詩生日敲鑼打鼓大陣仗！盛勁為舞獅傳情零功架驚喜變驚嚇 老婆一臉茫然

「十優港姐」麥明詩（Louisa）去年3月與機師盛勁為（Keith）結婚，今年3月誕下兒子，這對新手父母不時在IG分享一家三口的生活點滴，幸福美滿。12月11日是麥明詩的34歲生日，她在生日當天在IG分享了多張一家三口在雪地所拍的溫馨照片。近日其機師老公盛勁為就繼續為本月壽星的老婆麥明詩，出動舞獅製造另類驚喜！

麥明詩被老公讚美若天仙

昨晚（21日），麥明詩在深夜時段在IG上載生日慶祝短片及相片，#媽媽日常 #生日快樂影片中的麥明素顏上陣，一入到酒樓的房間，表示得一臉茫然，而現場就擺放了兩個巨型花牌，其中一塊上款寫上「明詩老婆大人」，下款則是「老公喜賀」，再配上「美若天仙 喜慶良辰」的字句。

跟着，就有一對紅色和金色舞獅進入房間表演助慶，旁邊有人在敲鑼打鼓，場面十分熱鬧。未知是否現場兩隻舞獅沒甚功架，期間麥明詩更一度伸手掀起紅色獅頭，原來是其老公盛勁為親身上陣，最後舞獅吐出一行對聯，寫著：「明月襟懷敢 作敢言真氣概」令壽星女麥明詩哭笑不得。

麥明詩生日驚喜連連

麥明詩發文寫道：「炮製驚喜嚟講，今次真係最「驚喜」了！仲夠膽死用數字蠟燭！笑完之後，其實真心想講…過去9個月，我哋嘅人生基本上圍住BB轉。成為媽媽後嘅第一個生日，你仍然花心思提醒我，我不只是BB嘅媽媽，我依然係我。多謝你 @keithshing_ PS 特別鳴謝幫拖嘅朋友們」。不少圈中好友及粉絲亦紛紛向麥明詩送上祝福，大讚其老公盛勁很有心思：「甜蜜天花板」、「甜蜜蜜驚喜」、「甜到爆呀」等，但陳懿德就留言：「你個樣似驚嚇多過驚喜Happy birthday」。

