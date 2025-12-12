麥明詩34歲生日玩雪晒全家甜蜜照 愛兒黑超Look萌爆曝光

去年3月與機師盛勁為結婚的麥明詩（Louisa），今年3月再添喜事，誕下了兒子，甚少公開家庭照的她，早前於8月時公開了當時5個月大的兒子近照。昨天是Louisa 34歲生日，她上載了多張一家三口在雪地拍下的照片，上載到網上。

露出兩隻細小牙齒

見一家三口穿得厚厚開心地擁在一起，雖然Louisa保持低調連兒子的百日宴也沒有大搞，生日加上溫馨的三人行實在是開心不已。她也貼出兒子獨個兒站在玻璃桌邊的照片，而9個月大的兒子雖然沒有全貌可見，但看到了他下巴並露出了兩隻細小的牙齒，讓人也能感受到一份可愛。難怪Louisa也留言表示「感恩能在一起的這份簡單的禮物」，她的貼文引來多位圈中好友送上生日祝福，當中包括丁子朗、朱千雪、張名雅、喬寶寶及沈殷怡等。