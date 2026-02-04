麥明詩分享湊仔心得 親回詳述帶BB坐飛機秘技 獲網民激讚解釋詳盡

現年34歲的「十優港姐」麥明詩（Louisa），去年為機師老公盛勁為（Keith）誕下一子，一家三口相當幸福。麥明詩不時在社交網分享新手媽媽的日常點滴，早前更大曬僅9個月大的兒子，展現出極佳的手眼協調能力，已被網民大讚遺傳媽媽的優良基因天資聰敏。麥明詩日前就親自回答網民，帶BB的飛機的秘技。

麥明詩提醒要帶勁多消毒濕紙巾

麥明詩去年曾單拖帶兒子搭飛機，她更形容2小時的機程似搭足8小時一樣漫長，形容為一個挑戰。雖然事件已經相隔一個月，但昨日依然有網民留言向她請教：「帶6個月bb坐13個鐘飛機，有咩要注意or準備會更好？求指教，第一次，心好驚... 我好怕bb會爆喊，雖然佢平時少喊，但好驚佢因環境唔同而突然爆喊。」想不到麥明詩立即親自回覆，更以長文分享寫道：「起飛餵奶，先用少啲嘅熱水開，留啲空間睇下真係喂嘅時候加熱水定（蒸餾）常溫水。因爲有時你以為起得飛，開定支奶，點知原來架機兜嚟兜去都未take off，跟住支奶又凍曬，我之前過安檢，熱水壺熱水、支裝水都照俾我過。另外帶定啲吱吱裝嘅baby food，in case bb 好快飲曬啲奶都有嘢俾佢啜住平衡耳壓，帶勁多消毒濕紙巾，始終十幾個鐘，佢又好奇，點都要俾佢掂吓搞吓周邊啲嘢，所以我會先抹晒成個area。」網民都大讚麥明詩親民有禮，解釋得非常詳盡。