麥家琪北上挑戰百元度日 因一事竟被學生當街大叫雲吞婆決向校長投訴 曾呻香港物價昂貴捱批

麥家琪近年將事業重心轉移至內地，積極經營社交平台，早前她因一條大呻香港物價昂貴的影片，而成為網絡焦點，近日她再發布新影片，透露在內地一天生活不用100元，親身體驗兩地物價差異。然而，這次挑戰卻意外地，讓她被當地學生當街稱呼為「雲吞婆」，場面顯得有點尷尬。

麥家琪被學生叫「雲吞婆」

在影片中，麥家琪一改在香港時的貴婦形象，展現出極為貼地親民的一面。她以一輛電動單車代步，開始了她的100元生活。她先到自己經營的雲吞麵店享用早午餐，點了滿滿一桌的牛腩、雲吞、撈麵及青菜，總共僅花費36元，她對比指同樣的份量在香港恐怕要花上80至100元。隨後，她又花了10元喝上一杯為她度身訂製的涼茶，盡顯內地小城的生活愜意。在傍晚時分，她到一家充滿鑊氣的小店，品嚐了柴火慢燉的老火湯和地道的荷葉粉仔蒸豬頭肉，兩道菜合計43元。一整天下來，吃喝玩樂總共花費88元，還剩下12元，與她在香港動輒過萬的開銷形成強烈對比。影片中最戲劇性的一幕，是她路過學校時，竟被放學的學生們認出並大喊「雲吞婆」，原來是因為她在當地開店賣雲吞麵而得名，讓她哭笑不得，更開玩笑說要「投訴到校長那裡」。

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麥家琪曾拍三級片奠定性感女神地位

麥家琪的演藝之路可謂充滿戲劇性，1993年她參選港姐，卻因裸照風波而大熱倒灶，五強不入。之後麥家琪毅然投身電影圈，更大膽接拍了多部三級片，包括《聊齋艷譚之幽媾》、《偷窺無罪》等，憑藉片中性感大膽的演出，成功奠定了「性感女神」的地位。近年，她北上發展，除了經營餐飲生意，也活躍於社交平台，以真實貼地的形象，跟網民親切互動。

麥家琪誕長子後患產後抑鬱

事業經歷高低起伏，麥家琪的家庭生活同樣走過一段艱辛路。2006年，她與大律師王國豪結婚，卻在誕下長子後迎來了產後抑鬱症的陰霾。她在訪問中坦言，當時病情嚴重，甚至一度有輕生念頭。出於對兒子的愧疚，以及希望能給他一個伴，她決定追生二胎。在誕下二兒子後，情況有所好轉，直到2012年小女兒出生，她的病情才真正受控，最終完全康復。如今她不時在社交平台，分享與三名子女的幸福點滴，一家人樂也融融。

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