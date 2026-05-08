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麥家琪回港繳6000元電費大嗌救命 呻窮變晒命生活離地 網民錯重點：即係間屋好大

影視圈
更新時間：13:00 2026-05-08 HKT
發佈時間：13:00 2026-05-08 HKT

50歲的麥家琪，近年長駐內地發展，偶然也會拍片分享到小紅書，而最新的動態，竟然是大呻香港物價貴，影片中她在加油站為座駕入油，直言「賺錢真的很難」。她更透露，剛剛回港便需要支付高達6000港元的電費，加上23000港幣的信用卡帳單和過千元的油費，讓她忍不住大喊「香港甚麼都貴」，引起網上熱議。但不少網民將焦點放在她驚人的電費上，笑言：「6000元電費，間屋一定好大」、「這是開工廠嗎？」，認為她大嘆生活艱難其實相當「離地」，還有網民勸她還是早點返回內地生活。

麥家琪洗盡鉛華轉戰內地開麵店

麥家琪淡出幕前後，現時在內地肇慶廣寧縣，經營一家雲吞麵店，有網民遇見她穿著樸素的員工制服，不僅親手收拾餐桌上的廚餘垃圾，還熟練地擦拭桌子。她更自爆每天凌晨5時多便開始上班，甚至親自擔任「洗碗工」的角色，而她的麵店，一碗8元的雲吞麵便有14粒雲吞，難怪她回港後，覺得百物騰貴。

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麥家琪曾拍三級片變性感女神

回顧麥家琪的演藝生涯，可謂充滿戲劇性。她於1993年參選香港小姐，憑藉出眾的外貌和惹火身材，本是當年的冠軍大熱人選。然而，就在決賽前夕卻不幸捲入裸照風波，事件轟動全城，最終讓她大熱倒灶，五強不入。經歷選美挫折後，她在90年代毅然投身電影圈，更大膽接拍了如《聊齋艷譚之幽媾》、《迷失樂園》、《偷窺無罪》、《西廂艷譚》等多部三級片。憑藉在這些電影中的大膽性感演出，她成功奠定了「性感女神」的地位，成為一代人心中的經典印記。

麥家琪嫁大律師曾患產後抑鬱

事業上經歷過高低起伏，麥家琪的家庭生活同樣走過一段艱辛的路。她於2006年與大律師王國豪結婚組織家庭，並在翌年誕下長子。然而，初為人母的喜悅卻被產後抑鬱症的陰霾所籠罩。在意識到自己的病情後，出於對大兒子的愧疚，她決定追生二胎，希望能給長子一個伴。在生下二兒子後，情況有所好轉，直到2012年誕下小女兒後，病情才真正受到控制，最終完全康復，不時分享一家人的幸福點滴。

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