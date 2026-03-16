50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症

現年50歲的昔日性感女星麥家琪，近年淡出娛樂圈，專注於內地發展KOL事業。近期，有網民在廣東肇慶廣寧縣的一家雲吞麵店偶遇了她，但眼前的景象卻讓人大感意外。麥家琪並非明星光環下的座上客，而是穿著樸素的員工制服、頭戴棒球帽，與普通店員無異，親手收拾餐桌上的廚餘垃圾，並熟練地擦拭桌子。她更在社交媒體自爆，每天凌晨5時多便開始上班，甚至親自擔任「洗碗工」的角色。原來，這家麵店正是她所開，雖然身為老闆，她卻選擇洗盡鉛華，事事親力親為，勤奮的模樣十分「接地氣」。

麥家琪親力親為打理麵店

據悉，這家名為「國寧雲吞」的麵店開設在廣寧縣，而這裡正是麥家琪丈夫王國豪的家鄉。相比許多北上發展並選擇在深圳、惠州等大城市賺快錢的港星，麥家琪選擇跟隨丈夫回到家鄉，紮根於這個寧靜的小縣城，過著平淡而實在的生活。她本人是廣寧雲吞的忠實愛好者，曾笑言自己能一口氣吃三碗。出於這份熱愛，加上丈夫的出資支持，夫妻二人合作開設了這家小店。從店內工作到清晨到市場採購新鮮食材，麥家琪都親自落手落腳，將小生意經營得有聲有色，而麵店的價錢亦便宜，一碗雲吞麵賣10元左右。

相關閱讀：90年代性感女神罕有晒三子女近照 型仔兒子高顏值女兒盡得真傳 絕口不提律師老公惹離婚揣測

麥家琪曾陷裸照風波

回顧麥家琪的演藝生涯，可謂充滿波折。中學未畢業便參選香港小姐的她，曾是當屆熱門，卻最終無緣五強。她認為這與當時爆出的裸照風波有關。就在她落選的第二天，有周刊刊登了她15歲時被前男友誘騙拍下的裸照，事件對她造成巨大影響。不過，如她今坦然面對過去，並將這段經歷轉化為教育子女的教材。「啲相我仲keep喺度，全部都畀晒仔女睇，」她表示，自己會將整件事的來龍去脈告知孩子，讓他們學會自我保護，避免重蹈覆轍。

麥家琪被標籤為三級片女星

儘管因裸照事件及後來的性感形象被標籤為「三級片女星」，但麥家琪透露，當年曾有片商出價過百萬利誘她拍攝三級片，但她不為所動，堅守自己從未在電影中露點的底線。

麥家琪誕三子走出抑鬱

事業之外，麥家琪的家庭生活也曾面臨挑戰。她曾分享，在誕下長子後一度患上產後抑鬱，形容那段時期對母子二人都是一種「虐待」。出於對長子的愧疚，她決定再生育，希望給兒子一個伴。隨著二兒子及小女兒的相繼出世，她的抑鬱症才慢慢治癒。

相關閱讀：90年代三級片女神罕談逼婚 產後抑鬱險「虐待」長子 老公神隱20年傳婚變