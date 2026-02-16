Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

90年代性感女神罕有晒三子女近照 型仔兒子高顏值女兒盡得真傳 絕口不提律師老公惹離婚揣測

影視圈
更新時間：10:00 2026-02-16 HKT
發佈時間：10:00 2026-02-16 HKT

現年50歲的麥家琪1993年曾參加香港小姐，後來因裸照風波，由大熱變落選。後來她受訪透露，青少年時期因無心向學，在15歲時被前男友誘騙拍下裸照，令她悔不當初，直言因任性累事，後來入行拍過不少電影均有性感場面而被標籤為艷星，也令她感到無奈。近年她將事業重心轉往內地，並活躍於小紅書。日前，她發布了一段回顧年度生活的影片，罕有曝光與三名子女的家庭照，但由於律師老公神隱，意外引發離婚揣測。

麥家琪三名子女高顏值

從影片中可見，麥家琪與子女一同慶祝生日，氣氛融洽。兩位兒子眉清目秀，髮型新潮，身材高大，已是帥氣的星二代模樣；女兒則留著一頭長髮，樣貌清秀，頗有母親年輕時的神韻。三名子女的高顏值讓網民紛紛讚嘆「基因強大」，完全遺傳了媽媽的優點。

麥家琪大律師老公長年神隱

然而，在這些溫馨的家庭合照中，卻始終不見麥家琪的大律師老公王國豪的身影。麥家琪自2006年結婚後，一直極少公開提及丈夫或分享夫妻合照，這次的影片依舊只有她與子女四人，讓不少網民再度對她的婚姻狀況產生好奇，紛紛留言質疑：「怎麼從來不見老公？」、「是不是已經離婚了？」面對外界的揣測，麥家琪始終未作回應，讓她的婚姻關係更添幾分神秘色彩。

麥家琪曾將裸照給子女觀賞

麥家琪受訪甚少提及老公，但就不時分享育兒心得。她曾公開談及早年事業剛起步時，因思想單純、個性任性，被攝影師誘騙拍下裸照的經歷。更令人震驚的是，她選擇將這些照片拿給子女看，希望以此作為反面教材，教育他們世途險惡。

她亦曾在訪問中透露，這段經歷確實影響到下一代。有一次，兒子放學回家，突然質問她是否拍過三級片，麥家琪當下情緒失控，怒摑了兒子一巴掌，但事後深感後悔。她坦言，那一刻才意識到自己過去的選擇，對孩子造成了無法磨滅的傷害，為此感到非常心痛。如今，麥家琪似乎已走出昔日陰霾，在影片中展現了在廣東廣寧投身農耕、開餐廳等生活，雖然往事與家庭狀況依舊是外界關注的話題，但她正努力活出屬於自己的精彩下半場。

