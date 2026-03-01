90年代三級片女神罕談逼婚 產後抑鬱險「虐待」長子 老公神隱20年傳婚變

現年50歲的麥家琪，於1993年曾參選港姐，可惜因裸照風波，而5強不入。至90年代，麥家琪進軍影壇，並拍下多部三級片，包括《聊齋艷譚之幽媾》、《迷失樂園》、《西廂艷譚》及《偷窺無罪》等，至今仍是不少男士的集體回憶。麥家琪於2006年跟大律師王國豪結婚，並誕下兩子一女。近日麥家琪自爆當年是她主動提出結婚，而在生育長子後，不幸患上產後抑鬱，因為愧疚而再追B給長子作伴，直至三女出世後，病情才受到控制，現時已經痊癒，麥家琪近日更罕有分享跟三名子女的合照，但始終未見丈夫身影，惹來婚變疑雲。

麥家琪主動提出結婚要求

麥家琪成為媽媽後，洗盡鉛華，收起了性感誇張身材，轉型當上KOL，並不時分享生活點滴，近日她自爆當年是她主動「逼婚」，她認為30歲是她人生的轉捩點，麥家琪憶述當時情況，在一次晚餐後下達最後通牒，詢問對方：「你是不是真的想跟我結婚？」在對方沉默之際，她再追擊：「如果不是的話，麻煩你不要再在外面對別人說你想跟我結婚。」最後王國豪終於正面回應：「那就結吧」，二人於2006年結婚，翌年誕下長子。

麥家琪產子後患上抑鬱症

麥家琪在片中分享自己誕下長子後，隨即患上產後抑鬱，她形容那段時期對她及剛出生的兒子來說都是一種「虐待」，出於對長子的愧疚，所以再追B去陪伴大仔，她表示：「如果只生一個，對我大兒子更不公平，因此我生老二是因爲陪他的」，二仔及幼女相繼出世後，她的抑鬱症慢慢治癒，在片中她又分享了跟子女合照，畫面幸福美滿。

麥家琪極少分享丈夫合照

麥家琪的子女，均遺傳了媽媽的漂亮基因，兩位囝囝高大帥氣，而女兒則外貌清純可人，天生是美人胚子。但眼利的網民發現，自從2006年結婚後，麥家琪一直極少公開提及丈夫或分享夫妻合照，近日的影片依舊只有她與子女四人，讓不少網民再度對她的婚姻產生好奇，紛紛揣測她的婚姻狀況。

