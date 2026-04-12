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麥家琪自爆打仔發洩：打到工人都喊 生完叫護士抱走兒子 醫治產後抑鬱長達5年

影視圈
更新時間：17:00 2026-04-12 HKT
發佈時間：17:00 2026-04-12 HKT

50歲的麥家琪，憑藉大膽形象與火辣身材，被封為「性感女神」，近年雖淡出幕前，專心相夫教子，但仍不時在社交平台分享生活點滴，近日她拍片憶述自己誕下長子後，患上產後抑鬱症，她不但沒有感受到一絲母愛的喜悅，反而內心充滿厭惡，甚至在兒子4歲時因情緒崩潰而動手打他，那一刻讓她知道自己是有病了。

麥家琪產後抑鬱教兒做功課崩潰

麥家琪剖析這場抑鬱風暴的源頭，始於對生育的巨大誤解與創傷。她曾聽從父親所言「生孩子好像烏龜下蛋一樣簡單」，以為是件輕鬆事，沒想到實際分娩過程卻是撕心裂肺的劇痛，讓她感覺「這個世界全部都是欺騙我的」。她表示，當護士將剛出生的大兒子抱到她身邊時，她心裏說了十數個字的粗口，並叫護士抱走他，因為她不喜歡兒子。這種身心的巨大創傷，為她的產後抑鬱埋下伏筆。抑鬱的陰霾一直籠罩著她，直到大兒子4歲時，當時她教兒子寫字，因兒子無法集中，她的怒氣瞬間爆發，失去理智地不停打兒子，直到家裡的工人走進來阻止，她看著痛哭的兒子和工人，才猛然驚醒自己患病，隨之自己也崩潰大哭。

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麥家琪曾陷裸照風波終退選港姐

回顧麥家琪的演藝生涯，她於1993年參選港姐，本是冠軍大熱，卻因決賽前流出裸照風波，而5強不入；至90年代她毅然投身電影圈，接連拍下《聊齋艷譚之幽媾》、《迷失樂園》、《偷窺無罪》、《西廂艷譚》等多部三級片，奠定了她的「性感女神」地位。

麥家琪對長子愧疚再追二胎補償

麥家琪於2006年，與大律師王國豪結婚組織家庭，她翌年誕下長子並患上產後抑鬱症，而在意識到自己病情後，出於對大兒子的愧疚，她決定追生二胎，希望能給長子一個伴。在生下二兒子後，情況有所好轉，而直到2012年誕下小女兒後，病情才真正受到控制，最終完全康復，麥家琪現已走出陰霾，享受著每天為兩子一女忙碌的瑣碎生活。

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