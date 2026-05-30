馬浚偉任副主席如皇帝上朝 上市公司身居要職瞓身做一事 網民：250萬年薪畀得值

前新城電台行政總裁馬浚偉（Steven）的事業版圖再創高峰，早前他正式加盟上市公司衍生集團（6893.HK），出任副主席兼聯席行政總裁，年薪高達250萬，引起網民熱議，不少人均表示以馬浚偉的人氣和號召力，絕對物有所值。

馬浚偉返工如皇帝上朝？

馬浚偉對新工作全情投入，連日來在小紅書、Facebook等社交平台更新動態，為公司瞓身宣傳。他先是上載了一張到達衍生集團位於內地雲浮基地的照片，相中他站在氣派十足的辨公大樓前，建築風格甚具氣勢，不少網民看後都大讚有型，更笑言他「型到好似皇帝上朝一樣」。

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馬浚偉介紹新公司自家山園農地

今日，馬浚偉再上載一張Cool爆chok相，只見他身穿黑Tee，型格地倚靠在一輛農地車旁。他發文介紹，原來公司除了擁有超過100畝面積的健康醫藥產業園外，更有接近1100畝的山園及農地。他寫道：「原來五指毛桃、琵琶，橘紅等等多種藥食同源的植物，都是由衍生自家有機種植和培養，真的非常難得！」

馬浚偉介紹新公司自家山園農地

馬浚偉身體力行地為公司宣傳，讓不少網民認為，衍生集團自從聘請他之後，在中國內地和香港的知名度均有顯著提升，因此他年薪250萬絕對是物超所值。

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