馬浚偉最新動向曝光 辭任新城CEO轉戰上市公司 閃電加盟衍生集團任副主席 年薪達250萬

早前馬浚偉日前宣布辭任新城電台行政總裁（CEO）一職。今日（18日）馬浚偉終於公布最新去向，職場生涯再度「跳級」創下新高峰！他將於5月20日正式加盟上市公司衍生集團（6893.HK），出任副主席兼聯席行政總裁。從演藝界成功轉型至商業管理，再由管理一般企業躍升至管理上市公司，馬浚偉由藝人轉型做大公司高層，引發討論。

馬浚偉日前告別新城電台

新城電台於5月11日突發公布，馬浚偉以個人理由辭任行政總裁一職，並將於5月20日正式離任。這項人事變動令大批網民感到震驚，皆因上個月他才剛率領新城管理層北上，高調與廣東廣播電視台音樂之聲簽署合作備忘錄。外界本以為他將大展拳腳，沒想到短短兩星期便宣告離任。其實馬浚偉去年亦曾被傳會辭工加入政界，但其後他否認傳言，而自他加入新城推動多項改革以來，一直話題不斷。

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馬浚偉獲委任衍生集團副主席兼聯席CEO

正當外界對其去向眾說紛紜之際，衍生集團今日正式發出消息，宣布馬浚偉將於本月20日獲委任為集團副主席、執行董事及聯席行政總裁。由於衍生集團為上市公司，作為董事局成員的馬浚偉，其薪酬亦依法曝光。據悉，目前他在集團的年薪約為250萬港元（另加獎金）。衍生集團董事局一致通過並熱烈歡迎馬浚偉的加盟，期待他能為集團帶來全新氣象。

馬浚偉學霸履歷加持 熱愛中醫藥產業

從演藝界轉戰商界，馬浚偉的成功絕非偶然。在1993年入行前，他已擁有出版社及化工市場的營銷經驗；其後在演藝圈打拼逾30年，工作範疇涵蓋幕前幕後。好學不倦的他自2018年起不斷進修，不僅取得大學學士及香港教育大學碩士學位，更曾修畢北京大學為期兩年的高級行政管理人員課程。

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此外，自2012年離開TVB後，馬浚偉便積極開展個人業務，涉獵補習學校、咖啡品牌及影視製作。累積近40年的跨界工作經驗，讓他在各行各業建立起豐富的人脈與網絡資源。加上他本身對中醫藥及食療素有濃厚興趣與深入研究，此次強勢加盟以中醫藥及保健品為核心的衍生集團，絕對是如虎添翼。

馬浚偉感謝新城廣播

對於今次職場大躍進，馬浚偉發表聲明，衷心感謝新城廣播的諒解並接受其請辭，同時感激過去兩年半並肩作戰的每一位同事及商業夥伴。展望未來，他對衍生集團的業務發展充滿信心，期待與集團上下同仁攜手，在中醫藥產業板塊上共同開創另一個更大、更強的新篇章，造福更多家庭及社會。