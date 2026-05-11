馬浚偉辭職丨前TVB小生屢傳從政 變學霸高EQ談「晒銜頭」 入新城曾推改革想簽歌手、拍電影

新城電台今日（11日）突發公布馬浚偉已辭任行政總裁（CEO）一職，並將於5月20日正式離任。這項人事變動令大批網民感到震驚，因為上個月他才剛率領新城管理層北上，高調與廣東廣播電視台音樂之聲簽署合作備忘錄，外界本以為他將大展拳腳，沒想到短短兩星期便宣告「和平分手」。其實馬浚偉去年亦曾被傳會辭職，甚至有指他將加入政界，而自他加入新城電台曾推動多項改革，不少都曾引起討論。

馬浚偉去年傳離職轉戰立法會

馬浚偉自加入新城廣播以來推動多項改革，除了創下全媒體過億瀏覽量，更曾豪言推「一條龍」簽歌手及成立電影部門開戲。其實去年5月坊間曾盛傳他將辭職轉戰參選立法會議員，當時馬浚偉親口闢謠指自己能力不足，並誓言要在新城與同事一齊衝刺。如今突然掛冠求去，不僅讓昔日的宏圖大計留下懸念，更與他去年的留任宣言形成強烈對比，引發外界對其辭職真正原因的無限揣測。

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回顧馬浚偉「高層之路」

回顧馬浚偉的「進擊高層之路」，他早已成功洗脫昔日「TVB小生」的形象，靠狂讀書進修化身圈中著名的「學霸」，擁有北京大學行政人員工商管理碩士學歷。自2021年起，馬浚偉先後出任TVB藝術訓練中心校長、香港電台創作總監、康文署劇場發展小組委員會指派委員、香港藝發局電影及媒體藝術範疇委員、新城電台首席營運總監（COO）、新城電台行政總裁（CEO）。這些學術背景與公職經驗，為他日後執掌傳媒機構高層打下了堅實基礎，展現了藝人轉型的無限可能。

近年他屢獲委任多項公職，更曾因在Facebook專頁列出多達14個名銜而引起網民熱議。面對「晒銜頭」的質疑，高EQ的馬浚偉曾解釋此舉是為了防範網絡騙案，避免不法之徒假冒其名義涉及金錢瓜葛，盡責的防騙舉動獲網民大讚。

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