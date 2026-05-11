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馬浚偉辭任新城電台CEO 上月率領管理層北上傾合作忽然閃電劈炮 郭艷明被委任要職

影視圈
更新時間：18:29 2026-05-11 HKT
發佈時間：18:29 2026-05-11 HKT

新城電台行政總裁馬浚偉今日（5月11日）在無預警下突然離職，消息一出，瞬間震驚整個演藝圈及廣播界。馬浚偉上月底曾率領管理層及節目主持與廣東廣播電視台音樂之聲會談並簽署合作備忘錄，想不到事事隔僅僅兩星期就閃電劈炮，馬浚偉上任CEO不足一年劃上句號，背後原因引發外界無限揣測！

新城電台今日公布行政總裁馬浚偉離職一事，全文如下：

新城廣播有限公司（「新城廣播」）公佈，馬浚偉先生將於 2026年5月20日起因私人理由辭任行政總裁。新城廣播感謝馬先生於任內之貢獻，為新城廣播帶來新氣象。 與此同時，新城廣播正式委任郭艷明女士為首席營運總監兼總編輯，於 2026年5月12日生效，郭女士將肩負更廣泛的職務，包括管理節目製作，編輯及日常營運及銷售工作。郭女士領導能力出眾，並且具豐富廣播與傳媒經驗，定能助新城廣播在過渡期維持穩定及高質素的營運。新城廣播正物色行政總裁的繼任人選，並將適時公布。 新城廣播再次向馬浚偉先生於任內的貢獻致以由衷謝意，並祝願他未來一切順利。未 來，新城廣播團隊將繼續為聽眾、觀眾及合作夥伴提供最優質的內容與體驗，並推動業務再創高峰。

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馬浚偉出任新城CEO不足一年突劃上句號

馬浚偉在2024年1月出任新城廣播首席營運總監，上任後馬浚偉將學校、教育工作、製作和咖啡生意全部交由家人和管理團隊，只保留公職和學業，其他時間全部投入新城電台的工作，到了2025年7月，馬浚偉再度晉升為行政總裁（Chief Executive Officer），接替於同年8月1日退休的董事總經理宋文禧，沒想到不足一年便突然劃上句號。

馬浚偉近年轉型做傳播管理

TVB藝人出身的馬浚偉近年轉型做傳播管理，曾於2021年任TVB藝術訓練中心校長，2021年5月任香港電台創作總監。2022年11月起，成為康樂及文化事務署劇場發展小組委員會的指派委員。2023年，出任香港藝術發展局電影及媒體藝術範疇委員。直到2023年12月，馬浚偉宣布暫別演藝圈。2024年1月9日宣佈出任新城廣播首席營運總監，翌年6月擔任行政總裁一職。馬浚偉在新城就任期間，政圈曾盛傳馬浚偉有意辭職參選12月立法會選舉，劍指體育、演藝、文化及出版界，但馬浚偉自認能力未夠，加上新城工作繁忙，最終決定專注現有崗位，無打算參選。

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