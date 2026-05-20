馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落

前新城電台行政總裁馬浚偉（Steven）的事業版圖再創高峰，今日（5月20日）他正式到任上市公司衍生集團（6893.HK），出任副主席兼聯席行政總裁。馬浚偉精神奕奕地在新公司門前拍照留念，一身筆挺西裝配上從容自信的笑容，顯得神采飛揚，準備好迎接新挑戰，他發文表示：：「新的一天，衍生新的一頁，感恩！」。

馬浚偉豪華辦公室環境優越

馬浚偉亦大方分享其氣派十足的全新辦公室，可見公司對這位新任副主席的重視。辦公室內最引人注目的，是一面巨大的玻璃窗，將窗外的翠綠山景盡收眼底，視野極為開闊。室內貫徹簡約雅緻的風格，同時擺放了多盆綠色植物，為工作環境注入盎然生氣。桌上有「Zhiwei Ma」（馬浚偉原名馬志偉）名牌，而更貼心的是，公司特意為他設置了一個私人的咖啡角落，讓他能隨時享受片刻悠閒。馬浚偉對這個新環境讚不絕口，表示極度滿意，更不忘在層架上為心愛的「多啦A夢」公仔預留一席之地，流露童心一面。他表示：「感謝『衍生集團』為我準備的辦公室，更內置了一個小小的coffee corner，實在太喜歡了，感謝！」。

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馬浚偉擁有碩士學位

從演藝界明星華麗轉身為商界猛人，馬浚偉的成功並非一蹴可幾。回顧他的履歷，在1993年正式入行前，他已累積了市場營銷的相關經驗。投身演藝圈後，他憑藉出色的演技深入民心，同時不斷自我增值，先後取得學士及碩士學位，更曾完成北京大學的高級行政管理課程，是一位名副其實的學霸。

馬浚偉年薪高達250萬

近年，馬浚偉積極開拓個人事業，創辦了補習學校、咖啡品牌及影視製作公司，累積了近四十年的跨界經驗與人脈。如今他加盟以中醫藥為核心業務的衍生集團，憑藉其自身對食療的濃厚興趣與豐富的管理知識，無疑是相得益彰，如虎添翼。外界估計，他本次履新年薪約250萬港元，另加獎金，事業成就再攀新高。\

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