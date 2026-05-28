馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚

李家鼎近日爆出兒子李泳漢、李泳豪爭產風波，連帶牽扯出TVB力捧小生馬貫東的母親，竟是李家鼎相戀20年的圈外女友「Viva」。正當外界以為馬貫東會備受困擾時，他卻選擇低調處理，專注於自己的副業寵物美容店。近日張振朗帶著愛犬，光顧馬貫東與友人合資的寵物美容店，用行動為兄弟打氣。從照片可見，馬貫東對張振朗的愛犬照顧得無微不至，從洗澡、吹毛到剪指甲都親力親為，兩人抱著乾淨的狗狗笑容燦爛，氣氛輕鬆，絲毫不見負面新聞帶來的陰霾。張振朗的女友楊偲泳（Renci），事後在IG限時動態分享愛犬熟睡的萌照，並標註馬貫東寫道：「謝謝哥哥姐姐的照顧，回家後睡得特別香了啦」，張振朗與女友以實際行動力撐好兄弟。另外馬貫東亦於網上宣布，為兩隻貓貓成功尋家，繼續做善舉獲得網民讚賞。

馬貫東媽媽被揭是李家鼎女友

馬貫東之所以突然成為話題焦點，源於近期爆發的「李家爭產風波」。事緣李家鼎的兩名兒子李泳漢與李泳豪因「爭產」問題公開決裂，互相釋出錄音證據指控對方。正當雙方各執一詞之際，忽然牽捉出李家鼎相戀20年的圈外女友「Viva」，其真實身分竟然就是馬貫東的母親，有傳Viva與李泳豪早有過節，雙方曾因金錢問題發生爭執，甚至為錢大鬥法，令這場本已錯綜複雜的家族糾紛，再添戲劇性。

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傳馬貫東經李家鼎引薦入行

除了母親捲入紛爭，有傳馬貫東的演藝之路，亦與李家鼎息息相關。現年39歲的馬貫東，曾透露是在家人鼓勵下報考2007年TVB第21期藝員訓練班，他在圈中默默耕耘捱足18年，終於在《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得「飛躍進步男藝員」殊榮，事業初見曙光。然而爆料指出，當年馬貫東其實是經由李家鼎引薦入行，面對近日的風波，馬貫東表現得相當成熟謹慎，僅以兩個雙手合十的Emoji回應，並表示：「鼎爺家事我唔方便評論啦。」

馬貫東媽媽融入鼎爺生活

馬貫東的媽媽Viva，與李家鼎的緣份始於2006年。據悉兩人當時皆經歷過婚姻失敗，在朋友圈中結識後，因性格互補而迅速撻著。Viva年輕時曾任學護，後來轉行從事經絡治療，曾幫助過癱瘓病人和不孕婦女，憑藉一手好技藝累積了不少熟客，現已退休享兒孫福。當年李家鼎的私房菜開張，Viva不僅帶同女兒和孫女撐場，兩家人更猶如一家人般融洽。至今馬貫東一直低調處理是次風波，繼續專注於自己的演藝與寵物店事業。

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