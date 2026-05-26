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李家鼎女友兒子馬貫東曾靠母親金錢接濟：戶口試過得幾蚊 近年奪獎捱出頭投資寵物美容學校

影視圈
更新時間：14:00 2026-05-26 HKT
發佈時間：14:00 2026-05-26 HKT

81歲的李家鼎（鼎爺）近月爆出李泳漢與李泳豪「爭產」，互雙釋出錄音證據指控對方。新一期《東周刊》獨家爆「李家風暴」新涉事人物，有指李家鼎年輕10歲、相戀20年的圈外女友「Viva」，曾與李泳豪因錢銀問題發生爭執，Viva更被揭是馬貫東的母親。

馬貫東被指由李家鼎引薦入行

39歲的馬貫東曾透露在家人鼓勵下，報讀2007年TVB第21期藝員訓練班，捱足18年，在《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得「飛躍進步男藝員」，終於吐氣揚眉。但據《東周刊》獲知情人爆料，馬貫東是經由李家鼎引薦入行。

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馬貫東被誤認做道具雜工

馬貫東曾在訪問中，認為自己入行最初的10年「甚麼也不是」，一直是半紅不黑的奀星，更試過一次睇醫生時，被病人問做甚麼職業，馬貫東回答做電視台，卻被誤會是負責道具的工人。他亦曾表示入行初期得4位數人工，及至2016年28歲前都冇積蓄，更大爆戶口試過得幾蚊，人生完全沒有安全感。

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馬貫東在單親家庭成長，在朋友眼中是「裙腳仔」，馬貫東曾直言媽媽一度擔心其發展，會經常問：「點呀？夠唔夠錢使？會唔會好辛苦？」馬貫東指媽媽每次返港，都會在衣櫃暗角收藏現金以備不時之需，久不久就會提示他，如不夠錢花費，就去「安全倉」取錢。馬貫東亦表示追演藝夢過程「都有灰心，頭嗰七年都係咁，但我會好好記住這份恩情，她們從沒叫我轉行，毫無怨言支持我。」

馬貫東經營副業吸金

馬貫東獲獎後希望令媽媽有安全感：「最開心見到媽媽開心，佢睇到網民留言話得獎實至名歸，會比我更開心。」近年事業發展理想，更經營副業，在珠海開設寵物美容學校，並有意拓展到更大的店舖及分店。

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