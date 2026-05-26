「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程

李家鼎近月爆出李泳漢與李泳豪「爭產」，成為全城熱話，最新一期《東周刊》獨家爆「李家風暴」再添新一章，有指李家鼎年輕10歲、相戀20年的圈外女友「Viva」，曾與李泳豪因錢銀問題發生爭執，Viva更被揭是馬貫東的母親。外界更盛傳當年男方得以踏上星途，背後全靠鼎爺穿針引線。對於這宗錯綜複雜的傳聞，兩位當事人都默契地選擇三緘其口，馬貫東僅向傳媒表明不作回覆，而鼎爺亦避談此事，似乎雙方都極力保護這段不為人知的關係與長輩的私隱。

馬貫東父母早已離婚

隨著大眾目光聚焦在其家庭背景上，馬貫東的成長經歷亦備受關注。據悉，他的雙親早於他童年時期便已分開，自此他便跟隨慈母及兩名胞姊一同生活。在單親家庭長大，令他與母親和家姐的感情極度深厚。

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馬貫東父親去年離世

雖然父母早年離異，但馬貫東對生父從未抱有任何恨意，長大後父子之間一直有聯絡，維持著良好的互動。然而天意弄人，其父於去年九月不幸辭世。當時，悲痛萬分的他在網絡平台上載了自己穿上素服送別亡父的淒酸背影，並配上一張幼童時期被爸爸緊抱的發黃舊相。他當時寫下極度催淚的字句，他表示：「當年，你雙手抱住我，帶我嚟到呢個世界。現在，我雙手抱住你，送你離開呢個世界。老竇，一路好走」。馬貫東感嘆當年是由父親雙手迎他來到世間，如今卻是由他親手送老父走完人生最後一程。

馬貫東望買樓報答母親

自2007年投考演藝訓練班入行後，他的星途並非一帆風順，默默耕耘多年才逐漸為人熟知。早前他在一個外地攝製的旅遊節目中剖白心聲時更激動落淚，坦言在演藝路上經歷低潮的艱難日子裏，全靠家人無私的後盾。母親一句暖心的「夠不夠錢用？」，以及姊姊時刻的關懷，成為他咬緊牙關拼搏的最大動力。為了報答家人的養育與扶持之恩，他現時最大的願望就是努力賺錢置業，讓母親能安享晚年。

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