劉愷威新戀情丨劉丹曾畀貼士洩兒子感情狀況 跟李曉峰拍拖兩年分手有跡可尋 盡刪恩愛動態

劉愷威上月傳出與女友李曉峰分手後，近日即被網民捕獲，與一名神秘女子牽手觀看演唱會，疑似新戀情曝光，消息一出，隨即引發網絡熱議。回顧2022年，劉愷威與內地女星李曉峰大方認愛，當時愛得高調，父親劉丹更是對李曉峰讚譽有加，甚至開綠燈表態支持兒子再婚，然而，這段兩年多的戀情近期頻傳生變。

劉丹對李曉峰態度180度轉戀

曾經視李曉峰為未來新抱的劉丹，早前出席活動時，態度竟出現180度大轉變，被問及兒子的感情狀況時直言「沒見過面」，更稱不知道兒子是否有女朋友。與此同時，李曉峰被發現已悄然刪除社交平台上大部分的放閃動態，兩人亦許久未有同框，種種反常跡象讓外界揣測這段感情早已悄然畫下句點。

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劉愷威離婚後事業停滯不前

劉愷威新戀情的曝光，令他與前妻楊冪的昔日婚姻再次成為焦點。當年劉愷威曾公開將兼顧演戲與老闆身分的楊冪形容為「保姆」，這番言論至今仍令不少網民為楊冪感到不值。劉愷威自2018年離婚，並於翌年與嘉行傳媒約滿單飛後，失去強大資源支持的劉愷威演藝事業陷入停滯，即便參加《披荊斬棘的哥哥2》也在第四輪慘遭淘汰，近期更被拍到淪落至縣城承接商演，台下反應冷淡，令人不勝唏噓。

劉愷威李曉峰甜蜜畫面成過去

回顧劉愷威與李曉峰昔日戀情，兩人最初在北京出街約會被網民捕獲，由於相片不清晰，女方一度被錯認是內地女星尤靖茹。直到2022年，兩人再被拍到同遊杭州徑山寺，女方身分才被證實是李曉峰。其後再有網民影到沒戴口罩的劉愷威，將手臂霸氣搭在女方肩膀上，兩人拍住拖前往檢疫站做核酸檢驗，當時畫面溫馨又甜蜜。不過隨著新歡登場，劉愷威與李曉峰的恩愛畫面已成過去。

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