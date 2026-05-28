劉愷威紅館拖新歡曝光最新戀情 女方身材豐滿似00後女生 氣質清純甜蜜晒愛

51歲的劉愷威與楊冪離婚後，曾與李曉峰拍拖，連爸爸劉丹亦曾對李曉峰讚不絕口，不過早前劉丹改口稱不清楚兒子劉愷威有沒有女友，疑曝光與李曉峰的一段情已玩完。今日（28日）網上流出一條劉愷威拖住新女伴的影片，疑似新戀情曝光。

劉愷威十指緊扣新歡

今日內地網流傳一條影片，有網民透露在香港體育館偶遇劉愷威與一名神秘女子牽手睇演唱會。從曝光的影片所見，二人打扮休閒，泊車後劉愷威一直與新歡十指緊扣入場。據指當日是5月15日方力申在紅館舉行《最佳時間演唱會2026》演唱會。

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劉愷威的新歡看起來青春洋溢，被指似00後女生，一頭黑長直秀髮，顯得清純溫柔，側臉看來女方五官精緻、容貌秀麗，雖然當日穿了厚衣，但仍顯得身材出眾。二人入場時，劉愷威略顯低調，時不時低頭，相比之下女方表現得落落大方，絲毫不在乎外界注視的目光。遇到紅館的工作人員時，劉愷威不忘熱情揮手打招呼，女方也十分得體，面露微笑以示友好。

劉愷威昔日女友多為圈中人

劉愷威入行多年曾與鄺文珣、廖碧兒拍拖，2011年拍攝內地電視劇《如意》時認識楊冪，二人因戲生情，兩年後領證結婚，2014年初舉行婚禮，同年6月誕下女兒「小糯米」劉梓蘭，卻在2018年底宣布離婚。劉愷威之後與女星李曉峰拍拖，但上月傳出二人已經分手。

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