劉愷威李曉峰驚傳分手女友悄刪放閃貼文 與前妻楊冪婚姻登熱搜 離婚後事業對比成焦點

日前一則關於「楊冪鼓足了多大失望去結束這段婚姻」的詞條衝上微博熱搜，讓劉愷威與前妻楊冪的婚姻再度被大眾翻出檢視。正當往日婚姻的細節引發熱議之際，劉愷威與內地女星李曉峰的現有戀情也驚傳告急。

劉丹被問劉愷威戀情改口風？

早前劉愷威爸爸劉丹被傳媒問及兒子戀情，竟由曾經對李曉峰讚不絕口，改口風表示不知兒子有沒有女友。加上李曉峰刪除與劉愷威放閃的貼文，兩人亦久未同框，種種跡象讓外界普遍認為，這段曾愛得高調的關係或已悄然落幕，揣測他們已分手。

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楊冪不避嫌談前夫劉愷威

在戀情陷入分手疑雲的同時，劉愷威的事業也被大眾拿來與前妻楊冪對比。自離婚後，劉愷威的演藝事業陷入停滯，人氣大不如前，甚至需要承接縣城商演；反觀楊冪，不僅穩坐一線女星地位、代言接到手軟，面對過往，她也僅冷靜表示：「我和他（劉愷威）之間，最久的共同項目，是把小糯米養大。」並堅決捍衛女兒隱私，拒絕家事被過度消費，其清醒獨立的姿態，令網民感嘆兩人離婚後命運大不同。

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