劉愷威前妻楊冪胸前鏤空盡展誘人春光 超性感散發「狐狸味」？閱讀量破億極震撼

現年39歲的內地女星楊冪，2013年與劉丹兒子劉愷威結婚，但婚姻只維持了5年，於2018年通過工作室宣布離婚，離婚後二人決定共同撫養女兒「小糯米」劉苡馨。「小糯米」長居香港跟爸爸及爺爺一家生活，而楊冪則留內地密密吸金。楊冪的工作室日前在微博上載了一輯2026的新春照片及影片，將完美的S身形表露無遺！

楊冪破億的閱讀量

照片當中最令人感到震撼的，莫過於是楊冪戴着鑽石臉鏈的珠簾造型，形成半遮面效果，再加上藍黑色長裙襯托在紅色的背景中，營造出充滿神秘而又火辣的氣質。這輯相片推出後不久已有破億的閱讀量，不少網民亦紛紛大讚「太美了」，甚至稱她為「狐系美學天花板」，亦有網民聯想到楊冪在《三生三世十里桃花》中的「狐狸仙君」。

相關閱讀：女星回收出軌男秘婚生女？曾捲楊冪婚變風波 與劉愷威深夜同房疑衣衫不整掀熱話

楊冪繼續金光閃閃

此外，其工作室近日亦分享了新一輯楊冪金光閃閃的靚相，穿上吊帶金珠開高叉長裙，大騷一雙修長美腿，其中一張手指上戴着金蝴蝶戒指，盡顯東方女性的美感。同樣獲粉絲讃她好漂亮，甚示以「美神降臨」來形容楊冪。楊冪雖然忙於拍劇，但有時間定必會做運動Keep Fit，難怪多年來都能保持完美體形。

相關閱讀：劉愷威前妻楊冪性感內衣放題 黑色喱士高釵睡衣盡騷性感身材 豐滿上圍幾乎奪衣而出