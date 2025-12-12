Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

女星回收出軌男秘婚生女？曾捲楊冪婚變風波 與劉愷威深夜同房疑衣衫不整掀熱話

影視圈
更新時間：19:00 2025-12-12 HKT
發佈時間：19:00 2025-12-12 HKT

內地女星王鷗在《瑯琊榜》中演「秦般弱」一角而為人熟知，她因曾傳介入楊冪及劉愷威婚姻，曾引起香港網民討論。日前她被拍到帶著一名小女孩現身公園，畫面溫馨，引發外界討論她是否已低調生女。據內地傳媒拍到的畫面可見，當日王鷗身穿米白色寬鬆棉服，搭配牛仔褲和棒球帽，打扮低調隨性，同行有一名小女孩，由於她表現十足媽媽湊女，因此被推測該名小女孩就是她的女兒。

王鷗小心照顧「女兒」

從曝光的影片中可以看到，王鷗全程小心翼翼地陪伴在小女孩身邊。起初，她緊緊牽著小女孩以防她走失，跟著小女孩的一路跑步，眼神始終沒有離開過小女孩。在公園的遊樂區，王鷗更是化身「女兒奴」，親自上手推小女孩盪鞦韆，並蹲下用手機記錄下這溫馨時光，臉上滿是藏不住的幸福感。整個過程充滿了家庭的溫暖與甜蜜，讓不少網民感嘆：「是溫柔的媽媽」。

相關閱讀：劉愷威傳戀人妻丨曾夜訪女星酒店房「讀劇本」 與楊冪結婚5年屢傳婚變疑各自偷食

王鷗疑原諒出軌男大肚秘婚

這次疑似母女同遊，也讓王鷗的感情生活再次成為焦點。回顧她的感情時間線，2021年她與相聲演員何九華的姊弟戀首曝光；然而戀情並非一帆風順，2023年男方一度被傳出軌，疑跟一名女子在車上激吻，讓兩人的關係變得撲朔迷離。儘管如此，2023年底有狗仔爆料稱王鷗已經懷孕，並且仍與何九華在一起。到了2024年3月，王鷗短暫復工時，其身材狀態就曾引發過外界的猜測。如今，王鷗疑帶著女兒現身，亦令網民聯想到她早前的懷孕傳聞。從孩子的年齡來看，也與去年底的爆料時間線吻合，外界對於她是否已經與何九華低調完婚、孩子的父親是誰等問題充滿好奇。

王鷗與劉愷威深夜對劇本傳緋聞

這並非王鷗首次因感情問題引發熱議。她最為人熟知的熱話，莫過於當年她與劉愷威的「夜光劇本」事件。當時，王鷗與已婚的劉愷威合作拍攝電視劇，卻被狗仔拍到男方深夜獨自進入她房間數小時，內媒更疑似拍到女方在房內下身只穿內褲的照片。事件曝光後，儘管雙方澄清只是在「對劇本」，自稱製片人也代為澄清指影片遭剪接加工，劉愷威也發聲明否認，但劉愷威最終與楊冪離婚收場，仍難免令網民聯想「夜光劇本」事件或是他們離婚的導火線。加上內地女星徐冬冬也曾連續發三條微博，暗諷王鷗根本就是「慣性小三」，也重創王鷗的形象。，，指二人於房內獨處4小時，但事後二人否認偷食，稱只是在房內「讀劇本」，又批評影片造假，而楊冪當時亦表示對老公非常信任

