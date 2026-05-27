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袁偉豪6600萬愛巢慘變「屎水屋」  臭水怒滲豪宅搞到跳Fuse  張寶兒瀕崩潰：好想即刻搬

影視圈
更新時間：11:00 2026-05-27 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-27 HKT

45歲的藝人袁偉豪與年輕十歲的妻子張寶兒自2020年結婚以來，家庭生活一直幸福美滿。二人育有兩名兒子，包括大仔「袁咕碌」，一家四口樂也融融。榮升兩孩之母的張寶兒，常在社交平台分享溫馨的家庭日常，但昨晚（25日）她卻罕有地在Instagram大吐苦水，表示對居住環境極度不滿，甚至萌生放棄豪宅的念頭。

張寶兒豪宅變屎水屋瀕崩潰

張寶兒在IG的限時動態中崩潰寫道：「是不是樓上的廁所渠裂了？我們家全是寶寶，真的不能接受天天漏屎水！」她透露，樓上單位的污水滲漏問題已嚴重影響家人健康，更導致電器損壞：「昨晚還漏到電視跳Fuse（保險絲）」，情況令人堪憂。面對惡劣的居住環境，尤其家中有兩名年幼的寶寶，張寶兒顯然已忍無可忍，接連寫下「真的要搬！」和「好想即刻搬」，字裡行間充滿了無奈與崩潰。

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袁偉豪張寶兒豪宅值6600萬

據悉，袁偉豪與張寶兒現居的安樂窩，是位於清水灣的著名豪宅屋苑「傲瀧」。該單位為一個花園複式戶，是二人在婚前以聯名方式斥資逾6,568萬港元購入，該單位實用面積達2,205平方呎，並附有568平方呎的私人花園，空間非常寬敞。有指當時張寶兒的「內衣大王」父親為愛女豪付4,000萬作為嫁妝，讓他們能安心入住。

袁偉豪張寶兒豪宅逾2千呎

張寶兒曾在今年2月透過Vlog公開豪宅內部裝潢，其設計以簡約的木系風格為主，客廳擺放了大型藍色音響，並設有落地大玻璃窗，將戶外花園的綠意引入室內，愜意十足。隨著兒子日漸長大，家中也添置了專屬的遊戲區及擺滿中英文圖書的書架，處處可見她對孩子成長的重視。如今這個充滿幸福回憶的家園，卻因滲水問題而變得不再安全，難怪讓愛子心切的張寶兒如此煩惱。

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