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「億萬駙馬」袁偉豪迫地鐵冇人認得 20年冇搭過港鐵電車 攜張寶兒同囝囝過平民生活

影視圈
更新時間：12:00 2026-05-20 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-20 HKT

大馬視帝袁偉豪於2020年迎娶落選港姐張寶兒後，被封為「億萬駙馬」，二人婚後三年抱兩，育有兩子「袁咕碌」及「袁氹氹」。平時出入揸車的袁偉豪，近日與老婆張寶兒「貼地」湊仔，接袁咕碌放學後，一家三口體驗一日「平民生活」。

張寶兒一家三口溫馨日常

日前，張寶兒在小紅書分享一家三口的溫馨日常，片中見到張寶兒與老公袁偉豪悠閒地歎下午茶等大仔放學。袁偉豪接到袁咕碌後，一直抱住兒子步行，張寶兒在旁拍片。袁偉豪為滿足囝囝想搭港鐵的願望，將座駕泊低，抱住袁咕碌跟張寶兒去搭港鐵。

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袁偉豪夫婦帶住囝囝袁咕碌行入銅鑼灣站的長長隧道，袁偉豪自爆考獲車牌後，已有多年絕少搭公共交通工具，對上一次踏足銅鑼灣站，竟是10幾20年前的事，袁偉豪笑言連路都差點忘記要怎樣行。

袁偉豪抱仔袁咕碌全程表現興奮

袁偉豪一家到達月台時，與普通市民一樣逼上車，由於當時正值繁忙時間，車廂內人頭湧湧沒有座位，卻沒有影響張寶兒自拍一家三口，自得其樂打卡，不過袁偉豪見車廂擠逼，搭一個站到灣仔便落車。有趣的是，在擠滿人的車廂中，竟沒有途人認出袁偉豪與張寶兒。

袁偉豪與張寶兒在灣仔站出閘，帶囝囝袁咕碌轉乘電車。難得坐「叮叮」的「袁咕碌」對窗外風景充滿好奇，全程表現得相當興奮。而袁偉豪沿途將愛兒緊緊抱在懷中，做足安全措施，完全不需要老婆張寶兒操心，盡顯「廿四孝爸爸」與好老公一面。

袁偉豪張寶兒為子進行「腦評測」

此外，張寶兒與袁偉豪日前出席活動時，提及早前拍片透露因「袁咕碌」在playgroup表現反常，二人決定為兒子退學，以及安排囝囝進行「腦評測」，自訂學習計劃，目前正考慮選傳統學校還是國際學校，更適合袁咕碌的發展。

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