Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

袁偉豪老婆鏡頭前餵人奶 直擊3千呎清水灣豪宅內湊仔日常 張寶兒大仔於阿媽「嫁妝」內飛車

影視圈
更新時間：12:00 2026-02-15 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-15 HKT

44歲袁偉豪在2020年迎娶比他年輕十歲、有「內衣大王」千金之稱的前港姐張寶兒，二人前年迎來大仔「袁咕碌」，去年再添細仔，組成一家四口的幸福家庭。榮升兩孩之母的張寶兒，雖然忙於照顧孩子，仍不忘在抖音及小紅書等分享生活。

張寶兒湊仔晒近3千呎複式豪宅

日前，她在抖音上載一條「a day with me」的Vlog，記錄了她作為兩子之母的忙碌日常，同時也讓他們一家所住的豪宅內部曝光。這個位於清水灣傲瀧的花園複式單位，是張寶兒與袁偉豪在婚前以逾6,568萬元聯名購入，實用面積達2,205平方呎，另連568平方呎私人花園。當時有指張寶兒的父親豪付4000萬首期作為女兒嫁妝，讓二人可以先入住，直至去年才正式開始供款。

相關閱讀：袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變

豪宅內部簡約顯氣派育兒空間充足

影片由張寶兒與囝囝的溫馨互動開始，隨即帶大家參觀了豪宅的不同角落。從畫面可見，其居所空間感十足，設計以簡約木系風格為主，客廳擺放著大型藍色音響，並設有寬敞的落地玻璃窗，將戶外綠意盎然的景致引入室內。隨著大仔「袁咕碌」日漸長大，從爬行到學走路，家中每個角落都變成了他的小天地，更有空間讓兒子在家中騎平衡車。張寶兒亦為兒子們設有專屬的遊戲區，書架上放滿了中英文圖書，地上亦有不少玩具，可見她非常著重孩子的成長與教育。

張寶兒「一拖二」湊仔日常緊湊

影片記錄了張寶兒由早上7點開始的一天。由於老公袁偉豪正在馬來西亞工作，她坦言可以「偽單身」一打二。她先為細仔泵母乳，然後照顧剛睡醒的大仔袁咕碌，陪他玩耍後，再送他上學。在袁咕碌上學的空檔，張寶兒馬上收拾家中凌亂的玩具，然後才補眠。

相關閱讀：富貴前港姐張寶兒晒細仔滿月照 B仔變身「港產菠蘿包」萌爆 似爸爸袁偉豪眼睩睩電力十足

到早上10點半，她便要起來親餵細仔，影片以雲朵圖案遮蓋重要部位，展現了作為人母的溫馨一面。中午接回大仔後，兩母子一同吃午餐，張寶兒更言教導兒子要養成「自己事自己做」的好習慣，訓練他自己收拾餐具。

張寶兒晚上變身事業女性

下午，為了讓大仔「放電」，張寶兒化身陪玩員，陪他玩搖搖馬、騎單車，笑言「帶小孩比去健身房還實用」。之後，她為細仔進行早期教育，包括玩布書和瑜伽球，更有陪月員從旁協助，相當專業。

傍晚時分，張寶兒帶大仔到戶外新開的社區公園上平衡車課，她表示希望兒子能多做運動。晚餐時間，她一邊吃飯，一邊與身在海外的袁偉豪視像通話，維繫感情；同時更使用穿戴式泵奶器，善用每分每秒。直到深夜近11點，她終於有屬於自己的時間，坐下來處理全日未有時間回覆的訊息和工作，展現事業女性的一面。

相關閱讀：袁偉豪細仔全身「瘀青」嚇窒網民 腋下腰側臀部瘀黑明顯 真相同先天問題有關？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
22小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
14小時前
新皇崗口岸傳七·一啟用慶回歸。小紅書@安安 Anna/豆豆愛抹茶
新皇崗口岸︱傳七·一啟用慶回歸 內地社媒現倒數照片
即時中國
4小時前
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
影視圈
2小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
18小時前
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
2026-02-14 13:00 HKT
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
投資理財
7小時前
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
影視圈
18小時前
59歲「周慧敏情敵」短裙熱舞被指面目全非！情路坎坷曾戀「空心老倌」 舊愛疑逃債走佬？
59歲「周慧敏情敵」短裙熱舞被指面目全非！情路坎坷曾戀「空心老倌」 舊愛疑逃債走佬？
影視圈
20小時前
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
影視圈
16小時前