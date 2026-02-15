袁偉豪老婆鏡頭前餵人奶 直擊3千呎清水灣豪宅內湊仔日常 張寶兒大仔於阿媽「嫁妝」內飛車

44歲袁偉豪在2020年迎娶比他年輕十歲、有「內衣大王」千金之稱的前港姐張寶兒，二人前年迎來大仔「袁咕碌」，去年再添細仔，組成一家四口的幸福家庭。榮升兩孩之母的張寶兒，雖然忙於照顧孩子，仍不忘在抖音及小紅書等分享生活。

張寶兒湊仔晒近3千呎複式豪宅

日前，她在抖音上載一條「a day with me」的Vlog，記錄了她作為兩子之母的忙碌日常，同時也讓他們一家所住的豪宅內部曝光。這個位於清水灣傲瀧的花園複式單位，是張寶兒與袁偉豪在婚前以逾6,568萬元聯名購入，實用面積達2,205平方呎，另連568平方呎私人花園。當時有指張寶兒的父親豪付4000萬首期作為女兒嫁妝，讓二人可以先入住，直至去年才正式開始供款。

相關閱讀：袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變

豪宅內部簡約顯氣派育兒空間充足

影片由張寶兒與囝囝的溫馨互動開始，隨即帶大家參觀了豪宅的不同角落。從畫面可見，其居所空間感十足，設計以簡約木系風格為主，客廳擺放著大型藍色音響，並設有寬敞的落地玻璃窗，將戶外綠意盎然的景致引入室內。隨著大仔「袁咕碌」日漸長大，從爬行到學走路，家中每個角落都變成了他的小天地，更有空間讓兒子在家中騎平衡車。張寶兒亦為兒子們設有專屬的遊戲區，書架上放滿了中英文圖書，地上亦有不少玩具，可見她非常著重孩子的成長與教育。

張寶兒「一拖二」湊仔日常緊湊

影片記錄了張寶兒由早上7點開始的一天。由於老公袁偉豪正在馬來西亞工作，她坦言可以「偽單身」一打二。她先為細仔泵母乳，然後照顧剛睡醒的大仔袁咕碌，陪他玩耍後，再送他上學。在袁咕碌上學的空檔，張寶兒馬上收拾家中凌亂的玩具，然後才補眠。

相關閱讀：富貴前港姐張寶兒晒細仔滿月照 B仔變身「港產菠蘿包」萌爆 似爸爸袁偉豪眼睩睩電力十足

到早上10點半，她便要起來親餵細仔，影片以雲朵圖案遮蓋重要部位，展現了作為人母的溫馨一面。中午接回大仔後，兩母子一同吃午餐，張寶兒更言教導兒子要養成「自己事自己做」的好習慣，訓練他自己收拾餐具。

張寶兒晚上變身事業女性

下午，為了讓大仔「放電」，張寶兒化身陪玩員，陪他玩搖搖馬、騎單車，笑言「帶小孩比去健身房還實用」。之後，她為細仔進行早期教育，包括玩布書和瑜伽球，更有陪月員從旁協助，相當專業。

傍晚時分，張寶兒帶大仔到戶外新開的社區公園上平衡車課，她表示希望兒子能多做運動。晚餐時間，她一邊吃飯，一邊與身在海外的袁偉豪視像通話，維繫感情；同時更使用穿戴式泵奶器，善用每分每秒。直到深夜近11點，她終於有屬於自己的時間，坐下來處理全日未有時間回覆的訊息和工作，展現事業女性的一面。

相關閱讀：袁偉豪細仔全身「瘀青」嚇窒網民 腋下腰側臀部瘀黑明顯 真相同先天問題有關？