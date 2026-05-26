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呂良偉完美展示「教科書式寵妻」 巨型玫瑰加深情獻吻甜蜜放閃 初代億萬駙馬成功典範

影視圈
更新時間：11:00 2026-05-26 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-26 HKT

70歲的「凍齡男神」呂良偉，數十年不變的外貌和健碩身形為人稱道。然而，他更為人津津樂道的，是他與太太楊小娟超過二十年的恩愛婚姻。自2001年結婚以來，呂良偉不僅找到了生命中的摯愛，更因太太的百億身家而被譽為「初代億萬駙馬」。他對太太的寵愛在圈內有口皆碑，從不吝嗇表達愛意。最近，一段他們慶祝生日的影片再次印證了呂良偉「愛妻號」的稱號，他為太太送上巨型玫瑰花束，深情獻吻，甜蜜互動羨煞旁人。

呂良偉親吻送花賀太太生日

影片中，呂良偉為太太楊小娟慶祝生日，他精心準備了一束巨型粉色玫瑰，並在鏡頭前對太太說出無限祝福：「恭喜妳啊，越來越美，越來越年輕，心想事成！」說罷，他情不自禁地親吻太太的臉頰，而楊小娟則一臉幸福，感動得雙手合十。這份公開的寵愛只是他們日常的縮影。影片中還剪輯了兩人周遊列國的甜蜜片段，無論是在金黃的油菜花田裡手牽手漫步，還是在雪山壯麗景色前緊緊相依，或是在古色古香的庭院裡相視而笑，呂良偉總是守護在太太身旁，眼神中充滿了愛意，每一個細節都流露出他對妻子的無限珍視與呵護。

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呂良偉放心讓太太掌握財政大權

呂良偉與縱橫商界的女強人楊小娟結婚，人生才迎來了穩定的幸福。楊小娟不僅是他的賢內助，更是他事業上的強大後盾。呂良偉也曾坦言，自己投資失利時，是太太給予他支持和商業上的建議，讓他成功渡過難關。因此，呂良偉對太太的愛，不僅僅是夫妻間的浪漫，更包含了一份深刻的感激與尊重，而且由太太楊小娟掌握財政大權，他只需每月收取生活費，對於太太顯示出百分百的信任。

呂良偉成為「好老公」典範

呂良偉作為「初代億萬駙馬」的成功典範，也啟發了娛樂圈中一股「好老公」的風潮。繼他之後，不少男藝人也憑藉與富家千金的姻緣，成為了新一代的「億萬駙馬」，包括袁偉豪、伍富僑、容天佑、高鈞賢、黎諾懿、吳家樂及王致狄等，他們的婚姻都證明了，在愛情的世界裡，真正的幸福是建立在互相扶持，和珍惜對方的基礎之上。

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圈中多位億萬駙馬：

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