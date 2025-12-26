呂良偉70大壽「半個娛樂圈」到賀！嘉賓陣容媲美頒獎典禮 揭示傳奇人生向太太深情告白

今年是百億「凍齡男神」呂良偉的70歲大壽，日前他舉行生日晚宴與圈中好友們慶祝，出席賓客的身份極具份量，除了甄子丹外，還有向華強和向太陳嵐、楊受成博士和太太陸小曼、胡兵、袁詠儀、章小蕙、許鞍華、肥媽（Maria Codero)、溫碧霞、張耀揚、蔡一智、巫啟賢、馬德鐘夫婦、王晶等到場祝賀，星光熠熠，幾乎半個娛樂圈的人都來了。

70歲呂良偉身形零贅肉不見老態

70歲的呂良偉擁有一頭烏黑茂密的頭髮，皮膚光滑緊緻，聲音宏亮，身形零贅肉，絲毫不見老態，紛紛開玩笑要他「把長生不老的祕方交出來」。呂良偉當晚身穿白色襯衫搭配黑色西裝褲，外搭暗紅色鎏金中式外套，頸上佩戴一條掛有玉佩的粗金鍊，貴氣十足。

呂良偉一生遇到好多貴人

現場的賓客輪流上台唱歌，呂良偉亦有興奮地唱歌跳舞助慶，眼見多年來深得好友們的愛錫，呂良偉有感而發地說：「人生七十，其實我一直得到上天諸多照顧，讓我一生遇到好多貴人，因為這些貴人令我一生，所行每一步路都平平穩穩，安安全全度過每一個關口，遇到有人問我，你覺得人生有甚麼意義？其實我覺得人生是一個體驗的旅程，我好開心有我的朋友和兄弟姊妹，你們同我一起去欣賞沿途的美景，沿途的風光。」

呂良偉讚太太仙女下凡到呂家

呂良偉亦趁機公開多謝太太楊小娟：「我更要感恩的就是我太太楊小娟，一個仙女下凡到我呂家，小娟是我生命中裡邊，非常非常重要的一個寶藏，其實我的座右銘就是，我這一生都沒有失敗，不是成功就是成長，我這一生都沒有敵人，因為他們全部都是我的老師，我不是得到就是學到，我這一生沒有白走的路，做得好就慶祝，做不好就記住，所以我容許一切的發生，因為一切發生，終將有利於我。」

