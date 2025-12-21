70歲不老男神衣錦還鄉祭祖 逾百村民夾道歡呼場面墟冚 24歲愛兒隨行錫到燶

坐擁百億身家、今年70歲的呂良偉，與太太楊小娟2001年結婚以來，一直恩愛如昔，兩人亦育有一子呂善揚。小時候的呂善揚經常與父母一起出席公開活動，但近年已甚少露面。近日網上流出多條呂良偉帶着兒子回家鄉廣西祭祖的相片及影片，而現年24歲的兒子呂善揚全程做爸爸背後的男人，全程撐着雨傘為爸爸擋雨。

呂良偉獲鄉親夾道歡呼

在影片中，戴着黑超、一身卡其色打扮的呂良偉，頸上搭着一條黃色布帶，穿黑衫黑褲的兒子呂善揚，十分乖巧全程行在爸爸身後，撐着雨傘為他擋雨。現場亦有大批同鄉居民分別站在旁邊歡呼湊熱鬧，場面十分墟冚！向來親切友善的呂良偉，沿途亦有向一眾居民揮手打招呼，相當親民！

呂良偉盡顯貼心一面

呂良偉上台發表感言時，表示自己是首次來到陸川，好開心見到當地有十幾萬呂氏後人，在台上向大家介紹身旁的兒子：「呢個我個仔嚟㗎，我同大家介紹下，俾大家認識下，佢好有心，佢叫呂善揚。」期間呂良偉更搭着兒子膊頭，由於現場落雨關係，他亦將雨傘遮傾向兒子一邊，盡顯貼心一面。之後又發表愛國宣言：「我哋姓呂嘅，有好多下一代，再下一代，我哋不停咁延續我哋嘅愛國精神，我哋要懂得愛護我哋嘅同胞、我哋嘅國家，我哋要支持，希望我哋嘅國家都係繁榮興盛，給我哋一個咁安定、安穩嘅社會，感恩我哋嘅國家，我雖然係中國香港人，但我心同你哋一樣咁愛國！」

呂良偉越南出世

呂良偉的祖籍是來自廣東廉江，但因其祖父和兄弟都是旅行商人，當時他們為了謀生去了廣西各地，後來他的祖父更搬到了越南，所以呂良偉是在越南出世的華僑，隨後於1968年才舉家來港生活。

