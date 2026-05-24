吳婉芳公開次子胡智同豪門婚禮高清相 新抱Kristy氣質出眾 名車彰顯家族地位 花海盡展奢華感

被譽為「最美奶奶」的前港姐亞軍吳婉芳，昨日（24日）再娶新抱！她與已故富商丈夫胡家驊的二公子胡智同（Lynus），跟女友Kristy舉行盛大婚禮。吳婉芳今日（25日）向傳媒發放多張溫馨結婚照，分享喜悅，並祝福新人：「小兒Lynus昨日踏上人生新階段，作為母親的我，衷心祝賀這對新人Kristy & Lynus永結同心，幸福滿滿。」

吳婉芳次子胡智同婚禮奢華感十足

吳婉芳次子胡智同（Lynus）與老婆Kristy這場匯聚城中名流與頂級巨星的世紀婚禮，處處彰顯出豪門家族的非凡底蘊與極致奢華。婚禮選址於浪漫的戶外草地舉行證婚儀式，現場佈置極盡心思，最為矚目的莫過於一座由多朵純白玫瑰、牡丹等鮮花堆砌而成的巨型圓形花拱門，在藍天綠地映襯下營造出如夢似幻的貴族氛圍。新娘Kristy選擇了一襲剪裁精湛的平口緞面婚紗，搭配圓潤奪目的頂級珍珠項鍊，展現高雅脫俗的氣質，其後她穿上中式旗袍，與老公胡智同在一輛掛有家族專屬 「1 WOO」 自訂車牌的復古黑色賓利（Bentley）前留影。

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吳婉芳絕美造型娶新抱

吳婉芳以一襲喜氣洋洋的鮮紅色連身裙亮相，配襯設計獨特的藍寶石胸針，其凍齡美貌與緊緻肌膚再度成為焦點，與兒子站在一起宛如姊弟。晚宴上她換上另一套更顯仙氣的湖水綠色禮服，飄逸的薄紗披肩設計，配上一套份量十足、由多層祖母綠組成的頸鏈及耳環，盡顯雍容華貴，與日間造型呈現出截然不同的高貴氣質。

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胡智同婚宴超多重量級嘉賓

胡智同婚宴現場的星光程度更勝大型頒獎典禮，不僅有新郎契爺「歌神」張學友親自上台獻唱名曲，讓現場賓客如癡如醉，座上客更包括曾志偉、元彪、鄭伊健與蒙嘉慧夫婦，以及李嘉欣與許晉亨夫婦等重量級嘉賓，足見胡家在商界與演藝圈的深厚人脈。

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