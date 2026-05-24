周汶錡52歲生日群星到賀 張智霖臉色蒼白滿面倦容極憔悴 去年曾停工入院 早前拍劇太操勞？

52歲名模周汶錡（Kathy）日前慶祝生日，舉辦了一場星光熠熠的生日派對，邀請了眾多圈中好友一同慶祝。從派對照片可見，現場氣氛熱烈，場面盛大，但眾多賓客中，張智霖（Chilam）略顯疲態的樣子，意外成為網民焦點。

周汶錡生日派對眾星雲集

周汶錡的生日派對眾星雲集，出席者包括她的好友上山詩鈉、草蜢的蔡一傑和蔡一智夫婦、影后袁詠儀（靚靚）和老公張智霖，以及陳欣健的大女陳易遙（原名陳早茵）等。周汶錡的法籍老公Julien Lepeu和妹妹周勵淇（Niki）也陪伴在側，分享喜悅。周汶錡的經理人Simon也在社交平台分享了多張合照，相中可見壽星女穿著一條粉紅色長裙，在親朋好友的簇擁下切蛋糕，笑得十分燦爛，幸福滿溢。

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張智霖被指狀態不佳顯憔悴

然而，在一片歡聲笑語中，有網民留意到合照中的張智霖臉色蒼白，看起來狀態不佳，略顯疲憊和憔悴，與身旁精神飽滿的太太袁詠儀形成對比。照片中，雖然張智霖面帶微笑，但仍難掩倦容，讓不少粉絲感到擔心。

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張智霖近年健康亮紅燈

其實54歲的張智霖近年健康備受關注，他曾於2025年在上海因膽石問題入院，並接受新療法，為此更一度需要停工休息。雖然他康復後已全面復工，並拍完了TVB劇集《璀璨之城》，但外形狀態時好時壞，這次在派對上再露疲態，也難怪粉絲會為他的健康狀況感到憂慮，紛紛好奇他是否因早前拍劇太操勞，至今未回復元氣。

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