曹查理爆張智霖身家夠食三世萌生退意 罕談遭前妻私吞財產買樓勁心灰：做夫妻都要呃

出身於演藝世家的90年代「三級片天王」曹查理自從去年死過翻生後， 終於決定停下來享受退休生活，近日曹查理接受汪曼玲YouTube頻道訪問表示，目前定居樟木頭：「我而家唔返嚟喇，我喺樟木頭住一千三百元人民幣一個月，三百八十呎，一房一廳，喺半山十九樓，好靚。因為我喺香港拎唔到公屋，唔想因為間屋搞到高血壓。」

曹查理罕談前妻的身份唔係香港人

40歲才結婚的曹查理在2024年驚爆離婚，他曾稱當年在4女友中選老婆，挑到個加拿大的，一直在外拼命工作賺錢，無奈到最後結果是「零」，甚麼都沒有。曹查理在訪問上罕談前妻的身份：「我太太唔係香港人，係加拿大的竹昇，會講廣東話，但係唔識睇、唔會寫，因為我冇拍過大片，所以佢唔知我拍三級片。我哋喺加拿大結婚同離婚，嗰陣我分咗好多嘢畀佢。」

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曹查理爆外甥張智霖身家洗足三世

眾所周知，曹查理的家族充滿星味，外甥是男神張智霖（Chilam），外甥女則是名媛上山詩鈉，曹查理在訪問中大讚上山詩鈉的女兒Hilary非常漂亮，更透露曾有多位導演想簽她入行，但都被上山詩訥拒絕：「佢唔畀個女入娛樂圈，只係畀佢間中行吓catwalk，Hilary而家做緊網曲奇餅生意，我好少話啲女仔靚，佢真係靚女。」曹查理當然亦有提及張智霖兒子「魔童」：「我而家係舅公，智霖個仔好高，鍾意彈木結他，佢本來去咗英國讀書，佢阿媽即刻陪個仔去，智霖仲喺學校隔離買咗層樓畀個仔住，但係佢住咗一年就話去美國紐約拜師學木結他，智霖用咗啲辦法搵啲好老師教個仔。」曹查理更表示張智霖對演藝事業有點意興闌珊：「我同佢講如果你搵嘅錢係夠你三世用，就揀嚟拍，如果唔夠就要搏命，三世就係你洗一世，你個兒子洗一世，洗一世都洗唔晒，到你個孫子都洗唔晒，呢啲就叫三世。咁佢話夠，我就話你揀嚟做，唔使受氣，佢都有咁嘅意見。」

曹查理三十年夫妻因一事心灰意冷

曹查理在40歲才步入婚姻，原來前妻是加拿大華僑，他笑說：「佢由頭到尾都唔知我拍過三級片，只知道我係明星、演員，最叻係拍過Jackie Chan（成龍）、張學友。」曹查理一直對太太很好，可惜這段婚姻最終黯然收場：「中國人有句說話，老婆唔到90歲都唔好畀飽飯佢食，原來係真。嗰陣我本來打算退休唔做，返去申請好入籍，諗住喺加拿大過生活，啲錢洗到大家離開呢個世界就算。點知佢拎咗聯名戶口啲錢去買樓，本來都冇所謂，但係用咗佢家姐個名買屋，係一房一廳，靜靜雞。我就問咗佢好多次，佢都話冇，搵私家偵探查唔到，到我離婚簽晒名，間屋即刻轉返佢個名。做夫妻都要呃，我覺得好無癮，錢係大家一齊用的，剩返一千多元都唔夠用，知道出事，你冇理由攬住間屋餓死，所以離婚，咪賣咗屋。我去加拿大當佢係我嘅盲公竹，三十幾年夫妻點會發生啲咁嘅事？真係心灰意冷。」

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曹查理遺憾人生係無兒無女

曹查理曾表示因為炒恆生指數，炒窩輪，一夜之間輸去逾千萬身家，談,到目前經濟狀況，他說：「我全部用晒啲錢尾，即係倉底貨，用到冇為止，唔緊要，人始終有個過渡期，呢個就係我嘅悲哀。後生嗰陣太豪爽，去到呢個地步，開始想叫人還錢，係好難。所以奉勸各位，如果有機會，唔好亂借錢畀人。我人生冇乜遺憾，我遺憾係冇仔女，但是呢啲係上天注定。」

