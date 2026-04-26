草蜢紅館演唱會開鑼 台下巨星雲集媲美金像獎 李嘉欣關之琳激罕同場 袁詠儀張智霖拍拖睇騷

草蜢紅館演唱會正式開鑼，三位成員蘇志威、蔡一智和蔡一傑今晚（26日）以四面台形式演出。他們的《GRASSHOPPER THREE IN LOVE 草蜢演唱會》合共舉行7場，多位圈中好友送花籃賀草蜢開演唱會，包括劉德華、梁詠琪、成龍、謝霆鋒、杜德偉、張學友、胡楓、任賢齊、張敬軒、林峯、許晉亨和李嘉欣夫婦、郭富城、丁子高和楊千嬅夫婦、張栢芝及張衞健等。

天王巨星齊贈花籃賀草蜢

草蜢早前呼籲圈中好友將送花籃，改將買花籃的金錢捐往《快樂港仁》慈善機構，有多位圈中好友響應，當中包括林建岳博士、施南生、古天樂、林珊珊、蘇永康、楊千嬅、丁子高、袁詠儀、張智霖、鍾珍、陳慧琳、張玉珊、姜大衛、李琳琳、曾志偉、許濤、許晉亨、李嘉欣、呂良偉夫婦、容祖兒、陳慧嫻、古巨基、謝天華、方力申、黎瑞恩及陳煒等。

草蜢演唱會台下星光熠熠

另外，今晚到場支持的圈中人包括謝天華、陳小春、張智霖、袁詠儀、林建岳、許晉亨、李嘉欣、關之琳、黃子華、顧紀筠、吳卓羲、林曉峰、曾勵珍、陳山聰、陳樂瑤、葉泓聲、楊證樺、沈可欣、Van@Nowhere Boys及雲浩影等。

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蔡一傑台邊失重心險仆倒

草蜢三子以金、銀色打扮現身舞台，他們以一連串舞曲辣㷫舞台，當中包括：《人愛世人》、《A.E. I. O. U》、《紅唇的吻》、《又愛又恨》及《熱力節拍WOUBOMBA + ABC》等。及後蔡一傑走到台邊演出時可能一時失重心差點仆倒，幸而有驚無險。

蔡一智問觀眾：「今晚究竟是你們熱情還是我們熱情。」蘇志威說：「之前提了大家練氣，我們三個跳了那麼久仍氣定神閒，你們呢？」曾接受腦手術的傑仔開口時，全場起哄：「大家好， 我返來了！我曾經講過好快康復踏上舞台和你們開派對，今晚我守了這承諾，你們也要守這個承諾。」蘇志威自我介紹時笑指，自己是隊中最靚仔的蘇志威，蔡一智笑說：「我們是40年都那麼靚仔。」傑仔則笑言：「叫我們靚仔，我很歡迎呢！」

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群星贈花籃賀草蜢紅館演唱會：