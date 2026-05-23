梁敏巧被批高攀不起暖男律師？Matt霸氣護花讚好女仔 無懼被嘲「做兵」：我覺得已經賺咗

無綫（TVB）節目《女神配對計劃》上季成功撮合「東張女神」梁敏巧（Maggie）與「暖男律師」劉啟進（Matt），兩人發展一直備受網民關注。不過二人經過9個月的深入了解後，最終決定做回朋友。近日有網民於社交平台Threads上發文，直言對兩人未能一齊「替Matt高興」，更狠批梁敏巧「刻意性感」，認為是女方高攀了男方，並大讚Matt的YouTube頻道言論有見地、很Man。

Matt心疼梁敏巧被踩留言護花

面對網民對梁敏巧的負面評價，Matt隨即借留言「護花」，為女方平反：「多謝你嘅祝福，不過真心Maggie個人其實好好，如果唔係我哋都唔會咁認真互相了解咁耐。就係因為坦誠，我哋先可以繼續做好朋友，所以我覺得已經係賺咗。」 Matt這番大方得體的「護花」言論，不僅盡顯暖男本色，更印證了兩人關係依然友好。

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梁敏巧否認收兵歡迎男士追求

事實上，梁敏巧早前生日獲Matt送上大束玫瑰花慶生，但梁敏巧接受訪問時，因表示與Matt仍是朋友，並稱已將感情狀態更新為「開放中」，此番言論一度惹來網民質疑她「煲無米粥」及「收兵」。

對於「收兵」疑雲，梁敏巧極力否認。她澄清早前網上流傳的收花照，花束其實是粉絲所送，而非來自Matt：「當時見到Matt我都驚訝，因為我們溝通過，不是會送花的關係。」她更大讚Matt非常有風度，甚至反過來擔心她會因為「被指收兵」的言論而不開心。

談到兩人為何了解足足9個月依然「煲唔成事」，梁敏巧無奈解釋是因為雙方都「太理智」。她大讚Matt成熟理智，兩人相處舒服，但正因為大家過於理智，在工作細節及未來規劃上存在分歧：「身為藝人，對不是行內的對象都會有考慮因素，有些事情大家嘗試過但妥協不到。」經過坦誠且深入的溝通後，雙方發現有口難言，最終決定退一步，保持友好的好朋友關係。

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Matt專注事業無意參加《女神配對計劃2》

對於兩人的後續發展，《女神配對計劃》主持林盛斌（Bob）早前表示，最重要是Maggie願意給予男士機會，即使節目配對成功也不代表一定能「達陣」，並呼籲Matt及其他單身男士可以捲土重來。不過，當被問及Matt會否參加第二季時，梁敏巧就代為解答：「他說不會參加，現在事業為重。」看來粉絲們若想再看到Matt的幕前演出，還要再等一等了。

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