梁敏巧迎31歲生日收「暖男律師」Matt紅玫瑰 仍堅稱單身掀討論 網民：咁樣都話唔係拍拖？

「東張女神」梁敏巧（Maggie）即將迎來31歲生日，在母親節當天（10日），她率先與一眾粉絲舉行預祝派對，場面熱鬧溫馨。派對上最矚目的焦點，莫過於在《女神配對計劃》與她配對成功的「暖男律師」劉啟進（Matt），突然手捧一大束心型紅玫瑰驚喜現身，高調示愛，將現場氣氛推向高潮。儘管Matt的浪漫攻勢如此明顯，但當事人梁敏巧在接受傳媒訪問時，依然堅守「我哋真係無拍拖」的官方說法，對戀情三緘其口。這對「友達以上」的璧人，其曖昧互動與堅決否認的態度，讓一眾網民看得心急，紛紛留言：「咁樣都話唔係拍拖，咁好咩？」

梁敏巧忽爆霸氣金句「我就是豪門」

早前梁敏巧在社交平台分享的街拍靚相，被眼利的網民發現她一身行頭價值不菲，單是Hermès手袋已值約12萬港元，加上名貴首飾，總值超過16萬。當被問到這些名牌是否由Matt所贈時，梁敏巧非但沒有迴避，反而霸氣十足地回應：「梗係唔係，我就是豪門。」此話一出，盡顯其獨立自主的個性和經濟實力，完美演繹了新時代女性「不靠男人」的自信，她更補充那個手袋在去年參加朋友婚禮時已經在使用，直接粉碎了外界的揣測，強調自己有能力負擔心頭好。

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梁敏巧透露雙方仍是單身

對於這段撲朔迷離的關係，兩人的回應更是耐人尋味。當被追問是否「友達以上，戀人未滿」時，梁敏巧故作神秘地說：「唔話畀你聽。」但又大方表示自己目前仍然「available」，而Matt也是，引人遐想。雖然Maggie口說自己是豪門，但她對感情中的金錢觀念卻相當開明，表示不介意對方照顧自己，但自己也完全有能力養活自己，展現出成熟的愛情觀。而Matt事後亦在網上澄清，指玫瑰花其實是粉絲朋友準備，自己只是「負責拎出嚟」，並強調現階段事業為重，感情事隨緣，為這段緋聞增添了更多迷霧。

網民等待梁敏巧官宣戀情

梁敏巧與劉啟進這對金童玉女的曖昧互動，早已成為網民熱議的話題。在Matt的社交平台下，充滿了粉絲和朋友的催促，有人直接標註他問「幾時公開？」，也有粉絲大讚他是「頭號粉絲」，指他為Maggie的派對盡心盡力，「又捧花又推蛋糕又唱歌」，簡直是「最佳男友」。更有網民直接向梁敏巧喊話：「點解重唔答應？」面對如此明顯的甜蜜互動和外界的一致看好，難怪網民會感嘆：「咁樣都話唔係拍拖？」看來，大家都在靜待這對「好朋友」正式官宣的好消息。

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