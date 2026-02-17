TVB「上位女神」東鐵搭霸王車遭斷正 回家吃團年飯坐頭等被查飛 自爆醜怪經歷：我冇面見人

現年30歲的《東張》女神梁敏巧（Maggie），去年憑TVB戀綜《女神配對計劃》，而人氣急升，雖然未能脫單，但廣告及主持工作接踵而來，錢途無限。梁敏巧至今生活仍然相當貼地，經常乘搭港鐵出入，近日她乘搭東鐵頭等回家吃團年飯，卻被港鐵職員查票「斷正」搭霸王車，梁敏巧自爆當時覺得「好醜怪」，今日她就於網上詳述這次醜怪經歷。

梁敏巧回家團年坐東鐵頭等

梁敏巧近日在ig分享乘搭港鐵經歷，因為「大頭蝦」而不慎坐了一次霸王車，被職員查票發現後，她頻呼「好醜怪」。梁敏巧貼文分享事情始末：「因為換電話關係，我張學生八達通又唔知點解過唔到新電話，搞咗好耐都唔得，所以我直頭無用八達通好一段日子了。我搭港鐵都係用Alipay，剛剛搭東鐵回家吃團年飯，我拎住幾袋嘢返屋企比daddy、 mummy。又多人到痴咗線(真係水洩不通)，咁就破例搭下頭等啦。」

梁敏巧自辯無知獲放生

梁敏巧透露自己慣性用Visa付費時，手機都會震動，當時她用Alipay付款乘搭港鐵，也因為有震而誤以為已經成功付款，「咁部電話震咗下我就以為比錢成功啦，職員某個站就上車check 票，就話我無比錢啦，原來我先知坐頭等用Alipay 比的話，係要入閘前就要選定，港鐵職員都好好。知我無知而放過我。我認樣衰㗎。真係好醜怪。好醜怪呀，只係因為無知我無面見人呀」。梁敏巧最怕網民指她離地，所以辯稱就是因為她乘東鐵不坐頭等，才會有這次「樣衰」的經驗，更提醒大家入閘前要揀定頭等或普通車廂，避免被職員捉到逃票。

梁敏巧曾被拍港鐵睡相

梁敏巧參選2019年港姐入行，拍過的TVB劇集包括《愛．回家之開心速遞》》、《金式森林》，近年主持《東張西望》成功入屋，而去年參加《女神配對計劃》，令她演藝事業更上一層樓，但她不改慳家本色，經常乘搭港鐵出入，早前她在港鐵車廂內「瞌眼瞓」，就被網民拍下睡相放上網，女神再次被讚生活親民貼地。

