Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB「上位女神」東鐵搭霸王車遭斷正 回家吃團年飯坐頭等被查飛 自爆醜怪經歷：我冇面見人

影視圈
更新時間：16:00 2026-02-17 HKT
發佈時間：16:00 2026-02-17 HKT

現年30歲的《東張》女神梁敏巧（Maggie），去年憑TVB戀綜《女神配對計劃》，而人氣急升，雖然未能脫單，但廣告及主持工作接踵而來，錢途無限。梁敏巧至今生活仍然相當貼地，經常乘搭港鐵出入，近日她乘搭東鐵頭等回家吃團年飯，卻被港鐵職員查票「斷正」搭霸王車，梁敏巧自爆當時覺得「好醜怪」，今日她就於網上詳述這次醜怪經歷。

梁敏巧回家團年坐東鐵頭等

梁敏巧近日在ig分享乘搭港鐵經歷，因為「大頭蝦」而不慎坐了一次霸王車，被職員查票發現後，她頻呼「好醜怪」。梁敏巧貼文分享事情始末：「因為換電話關係，我張學生八達通又唔知點解過唔到新電話，搞咗好耐都唔得，所以我直頭無用八達通好一段日子了。我搭港鐵都係用Alipay，剛剛搭東鐵回家吃團年飯，我拎住幾袋嘢返屋企比daddy、 mummy。又多人到痴咗線(真係水洩不通)，咁就破例搭下頭等啦。」

相關閱讀：《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀

梁敏巧自辯無知獲放生

梁敏巧透露自己慣性用Visa付費時，手機都會震動，當時她用Alipay付款乘搭港鐵，也因為有震而誤以為已經成功付款，「咁部電話震咗下我就以為比錢成功啦，職員某個站就上車check 票，就話我無比錢啦，原來我先知坐頭等用Alipay 比的話，係要入閘前就要選定，港鐵職員都好好。知我無知而放過我。我認樣衰㗎。真係好醜怪。好醜怪呀，只係因為無知我無面見人呀」。梁敏巧最怕網民指她離地，所以辯稱就是因為她乘東鐵不坐頭等，才會有這次「樣衰」的經驗，更提醒大家入閘前要揀定頭等或普通車廂，避免被職員捉到逃票。

梁敏巧曾被拍港鐵睡相

梁敏巧參選2019年港姐入行，拍過的TVB劇集包括《愛．回家之開心速遞》》、《金式森林》，近年主持《東張西望》成功入屋，而去年參加《女神配對計劃》，令她演藝事業更上一層樓，但她不改慳家本色，經常乘搭港鐵出入，早前她在港鐵車廂內「瞌眼瞓」，就被網民拍下睡相放上網，女神再次被讚生活親民貼地。

相關閱讀：30歲《東張》女神搭地鐵被性騷擾？睡容被偷拍惹變態留言 怒斥：尊重下自己同父母

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
年初一飲茶必看！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
年初一飲茶必睇！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
飲食
22小時前
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
即時中國
8小時前
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
生活百科
7小時前
美專家緊盯春晚人形機械人。 央視
人形機械人組團上春晚 美國專家緊盯
即時中國
19小時前
銀行派足幾十年！家傳戶曉財神爺年畫驚爆「雙重出錯」 「恭」字離奇冇咗點 「發」字咁寫被指極不吉利｜Juicy叮
銀行派足幾十年！家傳戶曉財神爺年畫驚爆「雙重出錯」 「恭」字離奇冇咗點 「發」字咁寫被指極不吉利｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
78歲汪明荃大紅大紫賀馬年  氣色絕佳狀態驚人  一特徵疑暗藏健康隱患：阿姐要休息多啲
78歲汪明荃大紅大紫賀馬年  氣色絕佳狀態驚人  一特徵疑暗藏健康隱患：阿姐要休息多啲
影視圈
6小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
2026-02-16 11:30 HKT
新年北上避開高峰！3招實時睇深圳8大口岸出入境人流 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣口岸開放時間一文睇
新年北上避開高峰！3招實時睇深圳8大口岸出入境人流 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣口岸開放時間一文睇
旅遊
6小時前
2026馬年運程︱5大玄學家12生肖運勢逐個點評！蘇民峰/麥玲玲/李丞責/ 唐碧霞/雲文子
2026馬年運程︱5大玄學家12生肖運勢逐個點評！蘇民峰/麥玲玲/李丞責/ 唐碧霞/雲文子
生活百科
8小時前